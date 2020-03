DIRECT. Municipales 2020 : regardez et commentez le débat entre les sept principaux candidats à la mairie de Paris

Ce qu'il faut savoir

Un deuxième round avant le premier tour. Après une première confrontation mercredi dernier, les sept principaux candidats à la mairie de Paris se retrouvent pour un nouveau débat, mardi 10 mars à partir de 21h05 sur France 3 Paris Ile-de-France, franceinfo et France Bleu Paris.

Sept candidats pour un fauteuil. Anne Hidalgo (maire PS sortante), Rachida Dati (LR), Agnès Buzyn (LREM), David Belliard (EELV), Cédric Villani (ex-LREM), Danielle Simonnet (LFI) et Serge Federbusch (soutenu par le RN) débattront autour des journalistes Carole Gaessler et Marc Fauvelle.

Un débat divisé en trois parties. Le débat, qui devrait durer 2h30, sera divisé en trois parties. La première, "Vivre à Paris", évoquera le logement, la famille, la solidarité, l'éducation et la santé. Dans la deuxième partie, "L'espace public parisien", les candidats seront interrogés sur la sécurité, la propreté, la lutte contre la pollution et les mobilités. La troisième partie, "Votre Paris demain", sera consacrée aux questions économiques (budget de la ville, attractivité, tourisme, JO, grands projets, Grand Paris, etc.).

David Belliard aura la parole en premier. Les sept candidats seront brièvement interrogés au début du débat sur la première mesure qu'ils mettraient en œuvre en tant que maire de Paris. En fin de débat, ils devront citer une ville qui serait, selon eux, un exemple à suivre, puis auront une minute chacun pour une conclusion. Après tirage au sort, c'est David Belliard qui parlera en premier, suivi d'Anne Hidalgo, de Rachida Dati, d'Agnès Buzyn, de Danielle Simonnet, de Serge Federbush et de Cédric Villani. Cet ordre sera inversé pour la conclusion.

Hidalgo toujours en tête, selon un sondage. La liste d'Anne Hidalgo (26%, +1 point) creuse l'écart sur celle de Rachida Dati (23%, -1) et reste en tête des intentions de vote, selon un nouveau sondage Ipsos-Sopra Steria. Ce duo de tête devance toujours nettement la liste LREM d'Agnès Buzyn, stable à 19%. En perte de vitesse, la liste EELV de David Belliard ne recueille plus que 11% (-1) et celle de Cédric Villani (ex-LREM) est créditée de 7% (=). La liste de Danielle Simmonet (LFI, +0,5 point) recueille 4,5% d'intentions de vote, juste devant la liste de Serge Federbusch (4%, =), soutenue par le RN, et une liste divers droite 3% (=).