DIRECT. Municipales à Paris : le nom du candidat LREM pour 2020 attendu dans la soirée

Ce qu'il faut savoir

Bientôt la fin du suspense. On connaîtra dans la soirée, mercredi 10 juillet, le nom de celui qui défendra les couleurs de La République en marche pour les élections municipales de 2020 à Paris. Tout se joue entre Cédric Villani, Benjamin Griveaux et Hugues Renson. Tous les trois ont été auditionnés pendant une heure et demie, mardi, devant la Commission nationale d'investiture du parti présidentiel. Suivez les dernières informations sur franceinfo.fr.

S'imposer à Paris. L'enjeu est de taille pour le parti présidentiel. Porté par ses bons résultats dans la capitale aux élections européennes, il souhaite désormais détrôner la maire socialiste Anne Hidalgo.

Une heure et demie pour convaincre. Mardi, les trois députés ont eu 90 minutes pour exposer leur projet pour Paris devant la Commission nationale d'investiture du parti présidentiel (CNI). En sortant, ils ont chacun dit quelques mots devant la presse. "J'ai démontré en quoi je pouvais apaiser et rassembler", a lancé Hugues Renson, quand Benjamin Griveaux a estimé que "c'était un bon exercice", assurant avoir pris "du plaisir". "A l'issue de l'entretien, j'ai acquis la conviction que je dois être investi pour un projet fondé sur la nouveauté", a déclaré pour sa part Cédric Villani.

LREM en tête. Selon un sondage publié en juin 2019 par BVA, le parti présidentiel était placé en tête des intentions de vote pour les municipales à Paris, alors même que le candidat du parti présidentiel n'était pas encore désigné. Il obtiendrait 25% des suffrages si la liste était conduite par Cédric Villani ou Benjamin Griveaux, soit un à quatre points d'avance sur la liste conduite par la maire sortante, Anne Hidalgo.