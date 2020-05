DIRECT. Juin 2020 ou janvier 2021 ? Edouard Philippe annoncera à 12h30 la date du second tour des municipales

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MUNICIPALES

: en juin et janvier la situation sera la même ou presque sera toujours là. Donc il faut surtout revoir le cérémonial républicain, organiser des votes par correspondance par exemple, la méthode est rodée, simplifier la délégation, tester le vote par Internet....Et surtout ne pas procrastiner, on ne peut se reposer sur un 'ça ira mieux demain'. Peut-être mais probablement plutôt après demain et ce qui n'aura pas été fait sera perdu.

: Le risque de quoi ? Vous n'allez vous pas faire vos courses, ne voyez-vous donc personne depuis 3 mois ? Arrêtez cette psychose, beaucoup de municipalités ont besoin de ce changement politique pour arrêter le carnage. Place au renouveau, sortez couverts et allez voter, ou pas...

: Je suis pas sûr d'aller voter je préfère que ce soit directement en 2021 les deux tours car le 1er j'y suis pas allé non plus.

: L'imprudence, c'était surtout de faire le 1er tour juste en plein boom épidémique... Maintenant que c'est fait, autant en finir ! Il n'y a de toute façon aucune certitude que le virus ait disparu à l'automne ou à l'hiver.

: Dans les commentaires, certains répondent aux internautes qui ont fait part de leurs réserves quant à la tenue d'un second tour des élections municipales en juin. D'autres avancent des pistes pour assurer le scrutin.

: Il est 9 heures, on résume les principaux titres :



• Le second tour des élections municipales aura-t-il lieu en juin ou en janvier 2021 ? La décision sera annoncée aujourd'hui par le gouvernement.



• L'usine Renault de Flins (Yvelines) "ne doit pas fermer", déclare Bruno Le Maire, ministre de l'Economie. Pour lui, "les salariés ne doivent pas être la variable d'ajustement (...) Mais il faut laisser aussi à Renault la possibilité d'ajuster son outil de production".



• En dépit du choc économique qu'elle subit, la Chine célèbre une "réussite majeure" "réussite majeure" dans sa lutte contre le nouveau coronavirus. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre chinois lors d'un discours, indiquant que le pays renonçait à un objectif de croissance pour 2020.



• Après une hausse record de 1 188 décès en 24 heures, le Brésil dépasse les 20 000 morts. Ces chiffres seraient bien en-dessous de la réalité, selon des scientifiques. Suivez la situation dans notre direct.

: Pourquoi ne pas envisager le vote par correspondance à l'instar de nos voisins allemands qui ont organisé des élections au courant du mois d'avril ?

: Bonjour, franceinfo. En France, la crise sanitaire du Coronavirus n'est pas finie et on parle du 2e tour des municipales. Je suis scandalisée par la méthode il y a plus urgent à faire...

: J'ai 77 ans et je ne veux pas prendre de risque si le vote à lieu en juin.

: Alors que le gouvernement doit annoncer aujourd'hui la tenue ou non du second tour des élections municipales en juin, des commentateurs font part de leurs craintes, estimant qu'un scrutin le 28 juin (le scénario le plus probable) est imprudent.





: Pour l'instant, le gouvernement a présenté deux options pour la tenue du second tour des municipales : en juin 2020 ou en janvier 2021. Dans son avis au gouvernement, le Conseil scientifique ne s'est pas opposé à la tenue du second tour en juin mais a alerté sur la nécessité de suivre attentivement l'évolution de la situation sanitaire et les risques de propagation du virus liés à une campagne électorale.





: Selon les informations de franceinfo, nous devrions connaître aujourd'hui la date du second tour des municipales. Le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner doivent annoncer dans la journée la décision du gouvernement. L'hypothèse la plus vraisemblable est la date du 28 juin.