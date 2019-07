"Ce ne sont pas des idées politiques" : dans les petites communes, les maires restent plébiscités par les habitants

Les maires français ont plutôt la cote auprès de leur administrés d'après une étude du CEVIPOF publiée ce lundi. Pourtant, un élu sur deux n'envisage pas de se représenter.

Des élus appréciés qui souhaitent malgré tout passer la main. Le CEVIPOF (centre de recherche de Sciences-Po), en partenariat avec l'Association des Maires de France (AMF), publie lundi 8 juillet une enquête sur la démocratie locale à quelques mois des élections municipales. Il en ressort que le niveau de confiance envers les maires reste très élevé par rapport aux autres élus locaux ou nationaux.

Dans les communes rurales, 67% des personnes interrogées souhaitent même que leur maire se représente. Pourtant, un édile sur deux envisage de ne pas le faire, selon une autre étude du CEVIPOF. C'est le cas à Chamarande, une petite commune de l'Essonne, où la maire passe la main malgré une belle popularité.

"C'est une page qui va se tourner, c'est dommage"

Dans la commune de Chamarande, on trouve de jolies maisons en pierre, des petites rues fleuries et un superbe parc autour d'un château du XVIIe siècle. Pour les 1 150 Chamarandais, il fait bon vivre en Essonne. François habite ici depuis 13 ans, juste à côté de l'église. Il estime que sa maire, Marie-Hélène Jolivet, est "très efficace, très persuadée de ce qu'elle fait, très volontaire. Je pense très honnêtement que c'est une très bonne maire".

Pourtant, au moment de terminer son deuxième mandant, Marie-Hélène Jolivet ne se représentera pas. "C'est une page qui va se tourner, c'est dommage", s'attriste-t-il. Pour ce quadragénaire, la popularité du premier magistrat est assez facile à comprendre. "C'est plus des histoires de transmissions dans des petits villages comme ça. Ce ne sont pas des idées politiques, ce ne sont pas des envies politiques de carrière."

Être maire, c'est "une trop lourde responsabilité"

Gérard habite la commune depuis juin 1981. Il trouve la maire "bien et parfois mal" rigole-t-il. Pourtant, ce retraité ne voudrait de ce poste pour rien au monde. "Il faut aussi parfois se mettre à la place d'un maire. C'est une fonction qui n'est pas du tout facile. C'est une trop lourde responsabilité".

D'autant que les administrés savent poser des colles raconte certains habitants : "Même si vous êtes dérangé un samedi, un dimanche pour quelqu'un qui fait du feu et que la personne d'à côté ne peut pas étendre son linge. Elle va téléphoner".

Le lien entre le maire rural et ses administrés est fort. Marie-Hélène Jolivet a pu le mesurer il y a quatre ans, quand elle a annoncé qu'elle avait un cancer : "Les gens venaient à la mairie demander de mes nouvelles. Quand ils me rencontrent, ils me disent 'Oh! Tu as bonne mine ! Ça me fait plaisir de voir que tu as bonne mine !'"

Mais tout n'est pas forcément idyllique dans cette relation. "Quand ça va, on ne nous le dit pas, mais quand ça ne va pas, on sait nous le dire", s'amuse Marie-Hélène Jolivet.

Gérard Larcher disait que les maires étaient ceux qui étaient à portée de baffes !Marie-Hélène Jolivet, maire de Chamarande dans l'Essonneà franceinfo

Après deux mandats de maire, elle a décidé de tourner la page parce qu'elle "n'a plus tellement de vie de famille". "Vous mangez mairie, vous dormez mairie", explique-t-elle. Fatiguée par des dossiers de plus en plus compliqués, elle prend sa retraite à 69 ans, après 31 années au service de sa commune.