Affaire Griveaux : quelle est l'implication de la compagne de Piotr Pavlenski ?

Dimanche 16 février, l'activiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne étaient en garde à vue dans le cadre de l'affaire Griveaux. La police se pose beaucoup de questions sur l'implication de celle-ci. "Ce que l'on sait déjà, c'est que cette femme est originaire de l'Est de la France. Elle est étudiante en droite à Paris et âgée aujourd'hui, jour de son anniversaire, de 29 ans", explique le journaliste Thomad Cuny qui se trouve devant les locaux de la police judiciaire à Paris (17e) pour le 19/20.

Des éléments à éclaircir

Elle serait donc également la compagne de Piotr Pavlenski depuis janvier 2019. "Ce que cherchent maintenant à savoir les enquêteurs, c'est son degré d'implication dans cette affaire de vidéos de Benjamin Griveaux. Était-elle la destinataire des messages de l'ex-candidat de La République en marche ? A-t-elle participé d'une manière ou d'une autre à la divulgation de ces documents ? Des éléments clés de cette affaire que vont devoir éclaircir les enquêteurs", poursuit le journaliste.

