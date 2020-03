Municipales 2020 : visualisez en un gif la vague d'abstention qui a submergé la France au premier tour des élections

En 2014, 298 communes affichaient un taux d'abstention supérieur à 50%. Six ans plus tard, elles sont 9 872.

Une abstention jamais vue. C'est l'un des enseignements majeurs du premier tour des élections municipales qui s'est déroulé dimanche 15 mars. Avec un taux d'abstention national d'environ 55,25%, le scrutin a battu tous les précédents records (et de loin !). En 2014, le taux d'abstention s'était élevé à 36,5%. Une comparaison résume cette vague de désintérêt : lors des précédentes élections municipales, 298 communes affichaient un taux d'abstention supérieur à 50%. Six ans plus tard, elles sont... 9 872, selon notre décompte !

Les villes avec un taux d'abstention supérieur à 50% en 2014 et 2020. (FRANCEINFO)

Parmi les quelques 47,7 millions d'électeurs appelés à élire leur maire, moins de la moitié aura au final glissé un bulletin dans l'urne. Il faut dire que l'épidémie de coronavirus, et les consignes de confinement qui vont avec, n'ont pas incité les électeurs à se déplacer. Le ministère de l'Intérieur a indiqué toutefois que tous les bureaux de vote du territoire avaient pu ouvrir, au prix d'un respect scrupuleux des consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et fragiles, et en dépit de difficultés dans nombre d'endroits.