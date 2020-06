Municipales : malgré la mort d’un des candidats qualifiés pour le second tour, la campagne reprend à Meyzieu

Le décès brutal du candidat Philippe Pesteil des suites du coronavirus a chamboulé la campagne des élections municipales à Meyzieu, dans le Rhône.

Un virus qui s'éloigne et une campagne qui reprend : le second tour des municipales aura lieu le dimanche 28 juin. On se souvient que la campagne du premier tour dans ses derniers moments et lors du scrutin avait été perturbée par le coronavirus Covid-19. À Meyzieu, dans le département du Rhône, dans la banlieue de Lyon, l'un des candidats à la mairie, le LREM Philippe Pesteil, est ainsi décédé le 10 avril du coronavirus alors qu'il s'était qualifié pour le second tour.

"Il est parti du domicile le 26 mars et je ne l’ai plus jamais revu, raconte Anne Pesteil, la veuve du candidat. Le 10 avril, il n’était plus là. Les choses ont été brutales." Son décès a tout changé. Le Dr Frédéric Herlemont, un des piliers de la liste et élu depuis douze ans, a de son côté décidé de se retirer. "Cela m’a fait prendre conscience d’abord de l’engagement politique, qui peut aussi engager la vie, témoigne-t-il. Et puis que je suis finalement surtout soignant : je me suis recentré sur cette vocation et ce métier."

Anne Pesteil reprend le flambeau

Anne Pesteil, elle, a voulu continuer la campagne, même si le soir du premier tour, elle voulait tout arrêter. "C’était un projet de couple, alors il fallait que je le continue, indique-t-elle. Nous avons pris la décision collectivement : si l’équipe avait dit qu’on ne repartait pas, je ne repartais pas. Là je suis la plus haut placée sur la liste, donc on continue."

Je pense que si Philippe avait été là, il aurait pris la décision que l’équipe a demandée…Anne Pesteilà franceinfo

À Meyzieu, une question reste en suspens : a-t-on pris des risques en tenant une campagne municipale faite de contacts humains, alors que le virus était très actif ? Le maire et candidat Les Républicains Christophe Quiniou considère qu’on pouvait faire une campagne sans risque. "Aucune personne de mon équipe n’a été touchée par le virus, explique l’édile. Alors que je peux vous assurer que nous avons fait une campagne particulièrement active, mais dans le respect des consignes sanitaires." "Il semblerait, poursuit Christophe Quiniou, que ces consignes n’ont pas toujours été respectées par certaines personnes qui ont voulu en faire plus, et qui n’ont pas mis ce qu’il fallait mettre en place comme mesures barrières."

Trois listes presque coude à coude

Le deuxième tour s’annonce serré : quatre listes dont trois semblent au coude à coude : le candidat de la liste citoyenne et écologiste Issam Benzeghiba fera toutefois une campagne de second tour très restrictive. "On ne fera pas de porte-à-porte, par exemple, on limitera autant que possible les opérations de tractage, détaille-t-il. On fera campagne autrement, pour protéger la population, tant les électeurs que nos équipes, où il y a aussi des appréhensions par rapport à la campagne qui s’annonce." Une quatrième liste sera en lice le 2 juin : celle du Rassemblement national menée par Alain Pechereau.