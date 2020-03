Municipales 2020 : 902 465 candidats sont inscrits sur 20 765 listes

Le nombre de candidats est en baisse de 3% par rapport aux dernières élections municipales.

Voici les premiers chiffres officiels pour les élections municipales 2020. Quatre jours après la fermeture du dépôt de candidatures, on connaît désormais le nombre total de candidats aux élections. On en compte 902 465 répartis sur 20 765 listes, a appris le service politique de France Télévisions lundi 2 mars, alors que le premier tour des élections municipales se tient dimanche 15 mars.

106 communes n'ont pas de candidats

Le nombre de candidatures est en légère baisse par rapport à 2014, où on avait recensé 926 068 candidats, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, soit une diminution de 3%. Cette variation est à mettre en perspective avec la baisse du nombre de communes qui a diminué de 5%. Le nombre de listes décroit également puisqu'il y en avait 21 186 lors des dernières élections. Au total, cette année, 106 communes n'ont aucune liste, ni aucun candidat. Parmi celles-ci, 102 (contre 61 en 2014) comptent moins de 1 000 habitants et 4 (contre 1 en 2014) plus de 1 000 habitants.