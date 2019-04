L’Europe, cherchez l’info

Le 26 mai prochain, les Français voteront pour les élections européennes.

Selon une étude de l'Ina et de la Fondation Jean Jaurès, les institutions et la politique de l'Europe ont représenté 2,7 % des sujets télévisés diffusés en 2018.

Alors les électeurs français auront-ils tous les éléments de compréhension? Seront-ils suffisamment informés des enjeux ? Les médias tiennent-ils leurs rôles ? Couvrent-ils correctement et suffisamment l’Europe ?

Nicolas Jacobs, médiateur de l’information nationale de France Télévisions reçoit pour en parler :

Alix Bouilhaguet,

rédactrice en chef de « L’émission Politique » sur France 2

Pascal Doucet-Bon,

directeur délégué de l'information de France Télévisions

Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos

Caroline de Camaret, rédactrice en chef Europe à France 24, elle sera en duplex de Cracovie en Pologne

