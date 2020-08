"Les hommes restent à la manoeuvre" : après les municipales, les femmes restent largement minoritaires dans l'exécutif des intercommunalités

Les intercommunalités ont récemment désigné leurs dirigeants, après les municipales. Et dans ces institutions, les femmes n'occupent que très rarement des postes au sommet de l'organigramme.

C'est une parité qui avance à pas de tortue. Le "troisième tour" des élections municipales s'est achevé le mois dernier. Ce sont 1 255 métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes qui ont ainsi désigné leur exécutif, les présidents et vice-présidents. Des postes occupés en écrasante majorité par des hommes. Seuls 11% des présidents d'intercommunalités sont ainsi des présidentes.

Les femmes, qui représentent pourtant plus de 40 % des conseillers municipaux et des députés, 32 % des sénateurs... ne sont plus que 20% parmi les maires et elles peinent à conquérir les fonctions exécutives des "intercos".

"Les hommes ont beaucoup moins d'efforts à fournir"

"Suite aux dernières élections on se rend compte qu'il y a un petit peu plus de femmes, présidentes ou au sein des exécutifs, mais que néanmoins ce n'est pas suffisant. Les hommes restent à la manoeuvre." C'est le constat dressé par Catherine Louis, présidente de la communauté de communes Forêt Seine et Suzon en Côte d'Or, depuis 2008.

Etant investis en politique depuis bien plus longtemps que nous, c'est toujours difficile pour ces hommes de laisser la main. En Côte d'Or, sur 19 intercommunalités, il y a trois femmes présidentes. Catherine Louis, présidente d'une communauté de communesà franceinfo

Et selon elle, les femmes doivent redoubler d'efforts pour légitimer leur fonction. "Il faut montrer à l'entourage masculin qu'en tant que femme nous sommes compétentes. Qu'une femme peut assumer des responsabilités. Il faut qu'elle prouve qu'elle est laborieuse, les hommes ont beaucoup moins d'efforts à faire, on leur demande moins de preuve."

Une sous-représentation accentuée dans les zones rurales

Une sous-représentation des femmes d'autant plus marquée dans les territoires ruraux, où seuls 7 % des présidents d'"intercos" sont des présidentes, analyse Nicolas portier, délégué général de l'Association des communautés de France. "Dans les grandes communes urbaines la féminisation est plus forte, et l'on retrouve ce taux plus élevé dans les exécutifs des métropoles, des communautés urbaines, y compris dans les présidences avec 20% de femmes présidentes à peu près. C'est encore très minoritaire mais c'est plus élevé que dans les milieux plus ruraux."

Et parmi ces 20%, on retrouve Pia Imbs. Elue maire de Hotlzeim, petite commune du Bas-Rhin en 2014, elle a conquis le mois dernier la tête de l'Eurométropole de Strasbourg, avec la maire de la ville Jeanne Barséghian, et Danielle Dombarrr maire de Schiltigheim, comme présidentes déléguées. "On a fait alliance sur la base d'un projet et non pas sur la base d'obtention de postes. On s'est bien retrouvées sur cette vision d'une métropole et sur un partage de gouvernance."

Sans aller dans la caricature, nous sommes convaincues que les femmes en politique ont d'autres approches, moins sur des logiques de pouvoir et davantage sur des logiques de faire aboutir des projets.Pia Imbs, présidente de l'Eurométropole de Strasbourgà franceinfo

Les femmes occupent aujourd'hui 12 des 20 vices-présidences de l'Eurométropole de Strasbourg.