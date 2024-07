Alors qu'il espérait la majorité absolue, le parti d'extrême droite est arrivé troisième lors des législatives anticipées de dimanche, derrière la gauche et le camp macroniste.

"On commet toujours des erreurs, j'en ai commis." Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, a "assumé", lundi 8 juillet, une "part de responsabilité" dans la défaite de son parti, arrivé troisième lors des législatives anticipées de dimanche, derrière la gauche et le camp macroniste. "J'assume ma part de responsabilité tant dans la victoire aux élections européennes que dans la défaite d'hier", a expliqué l'eurodéputé face aux médias, devant le QG du RN.

"Il faut toujours dans les victoires comme dans les défaites analyser ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Et je souhaite que nous revenions encore plus préparés", a déclaré Jordan Bardella. "Nous gouvernerons et la vague qui nous porte est une vague puissante qui nous mènera au pouvoir", a assuré le président du RN.

La question de la binationalité refait surface

Pendant la campagne des législatives, et en particulier dans l'entre-deux-tours, les troupes de Jordan Bardella ont trébuché sur la question de la binationalité, qu'elles ont mise au cœur du débat public. "Nous n'entendons pas remettre en cause la double nationalité et je regrette que nous n'ayons pas été compris", a précisé, lundi, le chef de file du RN.

Jordan Bardella sur les binationaux

"On fait un focus sur le renforcement du contrôle que nous souhaitions mettre en œuvre sur un certain nombre de fonctions dans la très haute fonction publique", a-t-il ajouté. Le député sortant Sébastien Chenu, réélu dès le premier tour, a mis le feu au poudre durant la campagne, en affirmant que les Français disposant d'une autre nationalité seraient exclus d'une liste d'emplois jugés sensibles.