Une satisfaction pour celui qui a fini 3e de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon s'est félicité, dimanche 12 juin, au soir du premier des élections législatives, des résultats enregistrés par la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Depuis le QG de la coalition de gauche, à Paris, le leader de La France insoumise a applaudi les candidates et candidats réunis sous cette bannière qui seront, d'après ses estimations, présents "dans plus de 500 circonscriptions au deuxième tour". Une déclaration à prendre avec des pincettes, car selon un décompte provisoire de franceinfo portant sur les données du ministère de l'Intérieur, la Nupes sera au second tour dans 167 circonscriptions (sur 393 circonscriptions dont les résultats sont disponibles).

Avec 25,6% des suffrages exprimés selon l'estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires, contre 25,2% pour la majorité présidentielle, la Nupes arrive très légèrement en tête au premier tour, tandis que le Rassemblement national (19,1%) se classe troisième. "La vérité est que le parti présidentiel, au terme du premier tour, est battu et défait", a assuré Jean-Luc Mélenchon.

Au terme d'une intervention longue de près de 8 minutes, le leader de La France insoumise, qui n'était pas candidat à sa réélection comme député des Bouches-du-Rhône, a appelé les électeurs de tous bords "à déferler dimanche pour rejeter définitivement les projets funestes de la majorité de Monsieur Macron, la retraite à 65 ans, le travail forcé pour le RSA", a-t-il listé.