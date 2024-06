Alors que la question de l'antisémitisme s'est placée au cœur de la campagne des élections législatives anticipées, Raphaël Glucksmann a dénoncé un "malaise profond" dans la société française, marqué par "la dégénérescence et la violence du débat public et du débat politique", vendredi 21 juin, sur le plateau de "C à Vous", sur France 5. Il dit être "attaqué par des cercles insoumis comme étant sioniste et pro-Nétanyahou, alors que toute [sa] politique est de condamner celle de [Benyamin] Nétanyahou". Il regrette d'avoir été, estime-t-il, réduit à son nom et à ses origines.

à lire aussi DIRECT. Législatives 2024 : Gérald Darmanin quittera le gouvernement en cas de défaite du camp présidentiel

"Sur les boucles Telegram de l'extrême droite juive il y a mon numéro de téléphone qui circule et depuis ce matin je reçois des dizaines d'appels et de SMS par heure sur le thème "soyez maudit" : arrêtez de réduire ma parole au fait d'avoir un nom juif."@rglucks1 dans #CàVous pic.twitter.com/pga8aYY3wb — C à vous (@cavousf5) June 21, 2024

"Sur les boucles Telegram de l'extrême droite juive, il y a mon numéro de téléphone portable qui circule et depuis ce matin, 6 heures, je reçois des dizaines et des dizaines d'appels et de SMS par heure sur le thème : 'Soyez maudit'", relate l'eurodéputé Place Publique alors qu'une femme lui a lancé cette phrase lors d'un tractage, selon des images diffusées dans l'émission jeudi dans l'émission "Quotidien".

Il dénonce une "réduction permanente"

"Arrêtez de réduire ma parole au fait d'avoir un nom juif ! Moi, je suis Français. J'agis, je pense, je me décide en tant que citoyen français (...). Je suis profondément outré par cette réduction permanente, dans un sens ou dans l'autre", a-t-il poursuivi.

Pour les législatives, Raphaël Glucksmann a appelé les candidats de l'alliance de gauche Nouveau front populaire à se retirer au second tour des législatives s'ils sont arrivés troisième, en cas de triangulaire, afin de faire battre le Rassemblement national (RN). "Même quand il y a des triangulaires, je n'hésiterais pour qu'il y ait un retrait si jamais les candidats du nouveau Front populaire sont troisièmes et ne sont pas en mesure de battre le Rassemblement national", a-t-il déclaré.