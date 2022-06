Une "coalition de LR aux communistes" : pour Emmanuel Macron, LFI et le RN ne sont pas républicains

Il persiste et signe. En marge du G7, en Allemagne, Emmanuel Macron est revenu, dimanche 26 juin, devant la presse française sur sa volonté de ne pas inclure de représentants du Rassemblement national ni de La France insoumise dans le futur gouvernement. "Ce sera des communistes aux LR", a-t-il annoncé. Lors de cet échange d'une vingtaine de minutes avec les journalistes, le président français a estimé que LFI et le RN n'étaient pas républicains, rapporte le service politique de France Télévisions.

Le chef de l'Etat fait la distinction au sein de La France insoumise entre ceux qui sont réellement républicains et ceux qui entretiennent des ambiguïtés. Il ne met pas de signe égal entre le RN et LFI et se dit plutôt optimiste sur l'hypothèse d'un accord de coalition.

Emmanuel Macron a par ailleurs soutenu sa légitimité et la majorité, qu'il a obtenue à l'Assemblée, même si ce n'est pas celle voulue au départ. Il s'est dit toujours ouvert au compromis mais a rappelé que cela se fera sur son programme.