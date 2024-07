Résultats législatives 2024 : Gabriel Attal, Aurore Bergé, Gérald Darmanin... Découvrez les résultats des membres du gouvernement au 1er tour

Sur les 24 ministres candidats aux législatives, 23 sont qualifiés pour le second tour, mais 16 se retrouvent dans des triangulaires, dont deux ont retiré leur candidature.

Ils étaient nombreux à être sur la ligne de départ. En tout, 24 ministres, dont le premier d'entre eux, Gabriel Attal, étaient candidats aux élections législatives anticipées, dont le premier tour s'est tenu dimanche 30 juin. Aucun n'a été élu dès le premier tour, mais 23 sont qualifiés pour le second tour, dimanche 7 juillet, dont 16 dans des triangulaires. Franceinfo récapitule les scores obtenus par les ministres candidats.

Les ministres qualifiés dans des duels

Gabriel Attal, le Premier ministre, est arrivé en tête avec 43,85% des voix dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, où il est élu depuis 2017. Il affrontera celle qu'il avait battue en 2022, la candidate du Nouveau Front populaire-PS, Cécile Soubelet (35,53%).

Non loin de là, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui a repris la 9e circonscription au député sortant Emmanuel Pellerin, épinglé pour la consommation de stupéfiants, arrive en tête avec 46,07% des suffrages. Il affrontera lors d'un duel la candidate NFP Pauline Rapilly-Ferniot (21,39%). Dans le même département, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, décroche aussi la première place avec 39,91% des voix dans la 8e circonscription. Elle affrontera au second tour la candidate du NFP investie par le Parti socialiste, Salomé Nicolas-Chavance (30,30%).

A Paris, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, récolte 39,36% des suffrages face à la candidate du NFP Céline Malaisé (28,96%), dans la 12e circonscription. Dans la 3e circonscription, le ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini, est arrivé en seconde position avec 33,99% des voix face à la candidate de gauche investie par Les Ecologistes, Léa Balage El Mariky (46,15%), selon des résultats quasiment définitifs.

Dans la 1re circonscription du Loir-et-Cher, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui se présentait sous l'étiquette du MoDem, récolte 34,56% des suffrages derrière la candidate du RN, Marine Bardet (35,22%).

Dans la 1re circonscription des Français établis hors de France, qui regroupe le Canada et les Etats-Unis, le ministre délégué chargé de l'Industrie, Roland Lescure, arrive en tête avec 38,84% des voix face au candidat du NFP, Oussama Laraichi (36,12%).

Les ministres en tête dans des triangulaires

Dans les Yvelines, autre terre macroniste, la ministre en charge de l'Egalité, Aurore Bergé, se retrouve dans une triangulaire, dans la 10e circonscription, avec 33,59% des voix, devant le candidat RN Thomas du Chalard (28,22%) et le candidat NFP Cédric Briolais (22,40%). La ministre des Relations avec le Parlement, Marie Lebec, dans la 4e circonscription, devrait aussi faire face à une triangulaire, avec 41,24% des voix devant la candidate du NFP, Céline Bourdon (27,21%) et le candidat RN-LR Jean-François Mourtoux (19,99%). Dans la 2e circonscription, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe, étiqueté MoDem, est aussi qualifié dans une triangulaire, en arrivant en tête (35,01%) face à la candidate du NFP, Maïté Carrive-Bédouani (26,29%), et au candidat RN Gaetan Brault (21,81%).

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est arrivé en tête dans son fief de la 10e circonscription du Nord avec 36,03% des suffrages, talonné par le candidat du RN Bastien Verbrugghe (34,31%) et devant la candidate de la gauche Leslie Mortreux (24,83%), également qualifiée.

Dans la 2e circonscription des Côtes-d'Armor, le secrétaire d'Etat chargé de la Mer et de la Biodiversité, Hervé Berville, élu depuis 2017, arrive en tête avec 33,61% des voix, juste devant le candidat du RN Antoine Kieffer (30,96%) et le candidat du NFP, Jérémy Dauphin (25,71%) .

Les ministres en deuxième ou troisième position dans des triangulaires

En Seine-et-Marne, le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Franck Riester, termine en deuxième position avec 31,43% des voix dans la 5e circonscription, derrière le candidat RN-LR Philippe Fontana (41,77%) et devant celle du NFP, Laurie Caenbergs, (24,52%). Dans la 2e circonscription, le ministre délégué chargé de la Santé, Frédéric Valletoux, sous l'étiquette Horizons, obtient 33,73% des voix derrière la candidate RN Ivanka Dimitrova (35,06%) et devant la candidate NFP Nour Benaïssa-Watbot (23,70%).

La ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture, Agnès Pannier-Runacher, candidate pour la première fois à des élections législatives, dans la 2e circonscription du Pas-de-Calais, arrive en deuxième position avec 21,54% des suffrages, derrière le candidat RN Alban Heusèle (37,31%) et devant le candidat NFP Alexandre Cousin (20,12%).

Le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, élu depuis 2017 dans l'Eure-et-Loir, termine deuxième avec 32,89% des voix, derrière la candidate RN Emma Minot (33,66%) et devant le candidat de gauche, Jean-François Bridet (24,05%).

Dans la 5e circonscription de Loire-Atlantique, la ministre déléguée chargée des Familles et de la Jeunesse, Sarah El Haïry, étiquetée MoDem, arrive en deuxième position avec 36,17% des voix, entre le candidat du NFP, Fabrice Roussel (37,73%), et le candidat LR-RN Bruno Comby (24,73%).

La secrétaire d'Etat en charge du Numérique, Marina Ferrari, sous la bannière MoDem, obtient 35,24% des voix, dans la 1ère circonscription de Savoie, derrière la candidate LR-RN, Typhanie Degois, ancienne députée macroniste (36,16%) et devant la candidate du NFP, Christel Granata (22,93%).

Patricia Mirallès, secrétaire d'Etat chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, obtient 22,54%, dans la 1ère circonscription de l'Hérault, en troisième position derrière le candidat LR-RN, Josyan Oliva (22,86%) et le candidat du NFP, Jean-Louis Roumegas (34,04%).

La ministre déléguée chargée des personnes handicapées, Fadila Khattabi, qui se représentait dans la 3e circonscription de Côte-d'Or, termine à la troisième position avec 23,81% des suffrages face au candidat du NFP Pierre Pribetich (29,59%) et le candidat RN-LR Thierry Coudert (35,44%).

Dans la 10e circonscription de Haute-Garonne, Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, arrive également en troisième position derrière le candidat du NFP, Jacques Oberti (36,24%), et la candidate du RN, Caroline Falgas-Colomina (30,37%).

Les ministres qualifiées, mais qui se retirent pour le second tour

Dans l'Essonne, la ministre chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, est arrivée en troisième position avec 27,11% des voix derrière la candidate NFP-EELV, Julie Ozenne (37,60%) et le candidat RN Paul-Henri Merrien (29,96%). Elle a annoncé dimanche qu'elle se désistait face au "risque que représente une victoire du Rassemblement national". "Il faut tout faire pour faire gagner les candidats issus de l'arc républicain en mesure de l'emporter dimanche prochain", a-t-elle plaidé dans un communiqué.

Dans la 1re circonscription des Bouches-du-Rhône, la ministre déléguée chargée de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, arrive en troisième position avec 23,61% des voix, derrière la candidate RN, Monique Griseti (45,54%) et la candidate NFP, Pascaline Lécorché, (26,90%). "Evidemment, je me retire et dans ces conditions, je le dis de façon très claire, dans ma circonscription 'pas une voix pour le Rassemblement national'", a déclaré cette proche du couple Macron.