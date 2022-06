Résultats des législatives 2022 : Ensemble ! et la Nupes à égalité avec 25,2% des voix au premier tour, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

Les candidats de la coalition Ensemble ! vont maintenant devoir concrétiser l'essai au second tour face à leurs concurrents de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, des Républicains ou du Rassemblement national.

Le suspense reste entier pour le second tour des élections législatives. La coalition de la majorité présidentielle, Ensemble !, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) obtiennent toutes les deux 25,2% des voix au premier tour des législatives, dimanche 12 juin, selon l'estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires. Le camp d'Emmanuel Macron disposerait donc, selon les premières projections, à prendre avec prudence, de 255 à 295 sièges à l'Assemblée nationale. Il n'est pas certain d'obtenir la majorité absolue, fixée à 289 sièges.

En 2017, le parti d'Emmanuel Macron, En marche, avait raflé 313 sièges à l'Assemblée nationale. Cinq ans plus tard, il semble compliqué pour La République en marche de décrocher à elle seule une telle majorité. Le parti présidentiel va donc devoir compter sur ses alliés au sein d'Ensemble ! pour l'emporter : Horizons, la formation d'Edouard Philippe ; Agir, celle du ministre Franck Riester ; et le MoDem de François Bayrou. L'enjeu est crucial : sans un Palais Bourbon acquis à sa cause, le chef de l'Etat ne pourra pas faire passer les réformes de son second mandat et devra, en cas de majorité relative, négocier avec ses opposants.

La Nupes, premier opposant

Avec une abstention très élevée, estimée à 52,3% par Ipsos-Sopra Steria, la barre était haute pour se qualifier au second tour, puisqu'il fallait réunir plus de 12,5% des inscrits. Résultat : la majorité se retrouve à affronter en duel soit un candidat de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, soit des Républicains ou du Rassemblement national. La coalition de gauche parvient donc à faire trembler les soutiens d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et ses alliés ont été les seuls à insuffler une dynamique durant cette campagne électorale atone en misant sur un mot d'ordre efficace : faire du leader de La France insoumise le prochain Premier ministre. "Aucun parti politique ne peut imposer un nom au président", avait rétorqué le président de la République. Il reste une semaine au chef de l'Etat et à ses soutiens pour convaincre les électeurs et espérer ne pas se retrouver dans le complexe scénario d'une cohabitation.