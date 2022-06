Résultats des législatives 2022 : 272 duels Ensemble - Nupes, 8 triangulaires possibles au second tour

A l'issue du premier tour des élections législatives, les duels entre Ensemble et la Nupes sont les plus nombreux, 272 en tout. Suivis par 113 duels entre Ensemble et le Rassemblement national. Il y aura également 59 duels entre la Nupes et le RN.

>> Résultats des législatives 2022 : découvrez les scores définitifs du premier tour dans votre circonscription

LR sera opposé dans 25 circonscriptions à des candidats de la Nupes, 24 duels de LR face au RN et 18 duels de LR face à la formation Ensemble. Par ailleurs, on compte trois duels entre des candidats de la Nupes et des candidats socialistes dissidents, un duel entre un candidat PCF dissident et du PCF investi par la Nupes.

Alors qu'en 2017 il n'y avait eu qu'une triangulaire, cette fois, huit triangulaires sont attendues, avec dans cinq circonscriptions trois candidats issus d'Ensemble, de la Nupes et du RN.

Enfin, cinq candidats sont élus dès le premier tour, dont quatre sont issus de la Nupes : Sarah Legrain (16e circonscription de Paris), Danièle Obono (17e circonscription de Paris), Sophia Chikirou (6e circonscription), Alexis Corbière (7e circonscription). Yannick Favennec, candidat d'Horizons-Ensemble est réélu dès le premier tour dans la 3e circonscription de la Mayenne.