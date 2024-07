Reportage "Les bras m'en tombent" : à Carpentras, les militants RN, sonnés par le résultat, retiennent quand même la progression de l'extrême droite

(ARTUR WIDAK / ANADOLU via AFP)

À 20 heures, les résultats sont projetés sur le mur du siège départemental du RN du Vaucluse, à Carpentras. Silence de la trentaine de militants assis dans la salle : le RN n'a finalement pas concrétisé ses résultats du premier tour. Le parti et ses alliés LR arrivent troisièmes des législatives avec 143 députés, derrière le Nouveau front populaire en tête avec 182 députés et le parti présidentiel et ses 168 élus.

Écœurés par ces résultats pour le moins inattendus, Claudine et Julien se prennent la tête entre les mains.

"On est même derrière la majorité présidentielle. Ne pas avoir une majorité absolue d'accord, mais là, les bras m'en tombent. Incroyable." Julien, militant RN à franceinfo

"Mais ce n'est pas surprenant quand on a entendu tout ce qui s'est passé dans la semaine. Vous avez le showbiz, les sportifs... Tout le monde a complètement fait barrage", tempère Claudine, qui se dit "déçue, mais pas surprise". Selon Julien, "le président nous a annoncé une guerre civile, les gens sont un petit peu frileux", pense-t-il.

Succès locaux

Passée la stupeur, les militants et sympathisants se retrouvent autour d'un verre et les résultats locaux redonnent le sourire. "Bravo", scandent les militants quand le speaker annonce qu'"avec 80% des bulletins dépouillés, la candidate Catherine Rimbert est en tête."

Localement, c'est un succès : quatre députés RN sur les cinq circonscriptions ont été élus. Le député sortant Hervé de Lépinau, lui, ne veut pas parler d'échec au niveau national : "Si on regarde groupe par group, il n'y a que deux groupes qui ont progressé, les socialistes et le Rassemblement national, quand tous les autres groupes ont baissé en nombre de députés". Le message semble passé, les verres se vident, l'ambiance devient plus festive.

Pas question de montrer de la déception, la présence du RN progresse dans l'espace politique et c'est ce que retiennent ces militants : "On a augmenté le nombre de députés, donc oui c'est une victoire !", se réjouit ainsi une électrice d'extrême droite.