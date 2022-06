Reportage Législatives 2022 : "Les électeurs reconnaissent la valeur de l'homme", les soutiens de Damien Abad sont soulagés du score du ministre au 1er tour

Il avait prévu de ne pas prendre la parole. Finalement, dans la cohue des caméras, Damien Abad s'exprime brièvement. "Je suis heureux et satisfait de ce résultat de premier tour, explique le ministre des Solidarités, mais il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. C'est le travail qui compte. Nous sommes engagés dans cette bataille de second tour face à un projet radicalement différent et opposé au nôtre qui est celui de La France insoumise et de Nupes."

>> CARTE. Législatives 2022 : découvrez l'intégralité des résultats du premier tour

Damien Abad est en ballottage favorable pour le second tour des législatives dans la 5e circonscription de l’Ain face à la candidate de la Nupes, Florence Pisani. Il obtient 33,4% des voix devant son adversaire qui obtient 23,5% des voix. Le programme de la Nupes est "un projet de menace et de risques de danger pour la France", poursuit Damien Abad. "L'enjeu, c'est de faire réussir la France sur notre territoire."

"Aujourd'hui, le résultat est là"

Voix de l'opposition pendant cinq ans et aujourd'hui ministre d'Emmanuel Macron, ce changement de camp ne l'a pas pénalisé, se réjouit Jacques Barillon, adjoint au maire d'Oyonnax : "Il n'a pas été sanctionné. Les électeurs reconnaissent la valeur de l'homme, son engagement. Il est très proche des gens. C'est un garçon qui a du talent et nous, on compte beaucoup sur lui parce qu'il a défendu le territoire depuis une dizaine d'années." Quant aux accusations de viols révélés pendant la campagne - sans poursuites judiciaires -, heureusement qu'elles ne lui ont pas fait ombrage, commente Fatma Haya, présidente d'une association à Oyonnax : "On est content de ses résultats et que les gens ne se soient pas laissés tous manipulés. Je suis contente, j'ai toujours cru en l'intelligence humaine. Et aujourd'hui, le résultat est là."

Face au député sortant Florence Pisani, candidate de la Nupes et membre de La France insoumise, est elle aussi déterminée. "Je vais me positionner de la façon la plus simple qui soit, explique Florence Pisani. Je porte un projet qui est radicalement différent du sien. J'espère encore une fois être entendue et que, donc, les habitants de la circonscription se mobiliseront pour que, au moins sur notre territoire et plus globalement en France, on puisse avoir des députés qui représentent la volonté d'autre chose de la part des politiques, avec la qualité du programme économique, social et écologique que l'on porte. J'espère vraiment qu'on va arriver à faire entendre cela aux gens." Damien Abad vise un troisième mandat de député et joue sa survie au sein du gouvernement.