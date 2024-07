"On a zappé le morceau" : pourquoi le titre anti-RN "No Pasaran" est boudé par les radios urbaines

Un collectif de 20 rappeurs français, dont Akhenaton ou Fianso, a publié lundi soir un morceau contre le Rassemblement national, avec des paroles véhémentes à l'encontre de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Si le titre performe sur Youtube ou en streaming, les stations de radio, elles, sont plus timides.

9 minutes et 43 secondes de punchlines anti-Rassemblement national. Une vingtaine de rappeurs français dont Akhenaton, Zola et Fianso, s'associent pour le morceau "No Pasaran", publié dans la soirée de lundi sur Youtube. Le titre est inspiré d'un slogan antifasciste espagnol : "Ils ne passeront pas". Dix minutes de dénonciations des contrôles au faciès, et d'injures envers Marine Le Pen, Marion Maréchal ou Jordan Bardella.

"Secousses et tremblements, fuck le Rassemblement", clame ainsi le rappeur Fianso dès les premières mesures du morceau. Puis les rappeurs posent leur couplet les uns après les autres, sans s'être concertés, nous glisse-t-on du côté de la production.

Publié en pleine nuit, rapidement, le titre accumule les vues sur Youtube. Et quasi instantanément, la polémique enfle à droite. "No Pasaran" cumule mercredi 3 juillet plus d'1,5 millions de vues sur Youtube.

"C'est de la musique, et on est une radio musicale"

Lorsque le morceau est publié, lundi vers 23h45, Jefferson anime la tranche de 20h à minuit sur Générations, station hip-hop située en région parisienne. "On l'a passé en exclusivité quand il est sorti, amorce l'animateur. C'est de la musique et on est une radio musicale. Ça fait simplement partie des nouveautés de la journée." Le morceau est diffusé sur la station pendant deux jours, avant d'être retiré des rotations. "Décision de la direction", conclut Jefferson.

Sur d'autres antennes, "No Pasaràn" n'a jamais été diffusé. "C'était non tout de suite", pose Yannick Bodin, responsable adjoint de la programmation musicale sur la radio Mouv'. "J'ai entendu le morceau lundi soir, ça n'allait pas au niveau des paroles", précise-t-il.

En cause : des paroles considérées trop violentes, voire complotistes : "[ils] veulent nous injecter des puces dans le sang", scande par exemple Alkpote. Pour le responsable de la programmation musicale du Mouv', "ça servait plus le Rassemblement national qu'autre chose, donc on a zappé le morceau".

Du côté de Skyrock, radio rap suivie par un demi-million de personnes sur X, même son de cloche. La station assure à franceinfo ne pas avoir diffusé le titre, et ne pas en avoir parlé à l'antenne.