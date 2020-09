Législatives partielles : la droite et la gauche à la conquête de six circonscriptions, sans LREM

Comme au premier tour, l'abstention a de nouveau été très forte. Elle a oscillé entre 81 et 84% dans les circonscriptions hors Ile-de-France.

La gauche et la droite se sont partagé dimanche 27 septembre six sièges de députés, lors du second tour des élections législatives partielles pour lequel LREM n'avait pas réussi à qualifier de candidats. Comme au premier tour, l'abstention a été très forte. Elle a oscillé entre 81 et 84% dans les circonscriptions hors Ile-de-France.

Dans le Maine-et-Loire, la Seine-Maritime, La Réunion, le Haut-Rhin, le Val-de-Marne et les Yvelines, les votants devaient départager douze candidats allant du RN aux écologistes. A l'issue de ce scrutin,, les bancs LR de l'Assemblée se garniront d'un député supplémentaire grâce à la victoire revendiquée de Philippe Benassaya dans les Yvelines. Le siège était à LREM depuis 2017. Dans les autres circonscriptions, les couleurs politiques des vainqueurs sont les mêmes qu'au début du quinquennat.

Aucun nouvel élu écologiste

A Colmar et Neuf-Brisach (Haut-Rhin), dans une circonscription traditionnellement ancrée à droite, le candidat LR Yves Hemedinger, qui était arrivé assez largement en tête au premier tour, s'est facilement imposé face à l'écologiste Frédéric Hilbert (63,67% contre 36,33%).

Dans la troisième circonscription du Maine-et-Loire, la candidate LR Anne-Laure Blin n'a pas laissé échapper son siège de députée qu'elle détient depuis les débuts de la Ve République. Elle l'emporte avec 61,1% sur fond de participation famélique (16%) face à la candidate (EELV) d'union de la gauche Daphné Raveneau. Dans la neuvième circonscription du Val-de-Marne, les guerres fratricides à gauche ont tourné à l'avantage de la candidate PS Isabelle Santiago, dont le camp a revendiqué l'élection avec environ 58% des suffrages, face à Sandra Regol, numéro 2 d'EELV.

Enfin, dans la 5e circonscription de Seine-Maritime, le candidat socialiste Gérard Leseul a été élu au second tour en rassemblant 71,61% des voix face au RN Jean-Cyril Montier (28,39%). Dans la deuxième circonscription de la Réunion, Karine Lebon, à la tête d'une liste d'union de la gauche, l'a largement emporté (71,96%) sur son adversaire soutenue par la droite, Audrey Fontaine (28,04%).