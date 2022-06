DIRECT. Législatives 2022 : Emmanuel Macron se déplace dans le Tarn pour traiter de la sécurité

Ce qu'il faut savoir

A trois jours du premier tour du scrutin, Emmanuel Macron se déplace dans le Tarn. Le président de la République va poursuivre, jeudi 9 juin, la bataille de la campagne des élections législatives, cette fois sur le terrain de la sécurité, face à l'étiolement des sondages pour son actuelle majorité. A Gaillac, il rencontrera la brigade de gendarmerie nationale dans la matinée. Après une visite la veille à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) sur le thème du sport, le chef de l'Etat "veut montrer qu'il ne lâche rien ni à l'extrême droite ni à l'extrême gauche, que ce soit sur le plan de la jeunesse ou celui de la sécurité", fait valoir un conseiller. Suivez notre direct.

Un déplacement sur le thème de la sécurité. Il doit notamment revenir sur les annonces faites à Nice lors la campagne présidentielle, dont la création et le déploiement de 200 nouvelles brigades de gendarmerie sur l'ensemble du territoire dans le cadre de la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (LOPMI). A la mi-journée, le chef de l'Etat rencontrera les quelque 500 habitants de la commune de Puycelsi et échangera avec eux "sur le déploiement de trois de ces nouvelles brigades dans le département ainsi que sur les actions menées en matière de sécurité de proximité, notamment les violences intra-familiales, la lutte contre les stupéfiants et l'action au profit des viticulteurs en présence des élus, associations et acteurs du monde viticole", selon un conseiller.

La Nupes en tête des intentions de vote au premier tour. La Nouvelle Union populaire, écologique et sociale s'est hissée en tête des intentions de vote, selon notre sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions, publié jeudi. A 28%, elle devance d'un point Ensemble, qui totalise 27% des intentions de vote. En troisième position, le Rassemblement national récolte 19,5% des suffrages. Les Républicains, UDI et Divers droite totalisent ensemble 11% des intentions de vote et le parti Reconquête ! 6%.

L'exécutif concentre ses tirs sur le leader des Insoumis. Emmanuel Macron a fustigé mercredi les récentes critiques acerbes de Jean-Luc Mélenchon sur la police et épinglé le "projet d'interdictions et de taxation" de la Nupes. "Un projet qui serait néfaste pour notre pays", a insisté mercredi soir sur France 3 Elisabeth Borne. La Première ministre a aussi raillé le slogan de son rival, qui voit dans ces élections la possibilité de se hisser à Matignon, demandant aux Français "une majorité qui nous permette de voter les textes c'est-à-dire une majorité absolue". Lors d'un meeting à Caen (Calvados), sur les terres d'Elisabeth Borne, Jean-Luc Mélenchon a ironisé sur "la panique à bord" qui s'est emparée de la macronie. "Ayez peur, Mélenchon est agressif, il va manger vos enfants", a-t-il plaisanté.

Marine Le Pen dans l'Hérault. Avant de se rendre sur un marché à Agde (Hérault) jeudi matin, Marine Le Pen a ironisé par avance sur la visite d'Emmanuel Macron dans le Tarn. "Il peut faire les pieds au mur avant les élections" mais il a "zéro crédibilité" sur la sécurité, a-t-elle fait valoir.