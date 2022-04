Législatives : Aurélien Taché plaide pour "une majorité qui doit se construire autour de ce que propose Jean-Luc Mélenchon"

Le député non-inscrit du Val-d'Oise, ex-LREM, Aurélien Taché a plaidé lundi 25 avril sur franceinfo pour "une majorité qui doit se construire autour de ce que propose Jean-Luc Mélenchon et son rassemblement" en vue des élections législatives de juin prochain. Au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, le député estime que "le seul moyen d'avoir une politique écologique et sociale à l'Assemblée, c'est d'avoir une majorité qui ne sera pas celle d'Emmanuel Macron".

Après le second tour de l'élection présidentielle, Aurélien Taché pense "qu'il va y avoir un changement de politique mais qui sera dans le sens inverse de celui espéré". Il prévoit qu'il y aura durant le nouveau quinquennat "quelque chose de totalement débridé en matière d'affaiblissement du service public, de recul des droits sociaux, d'inaction climatique". Selon lui, Emmanuel Macron ne vas pas "tenir compte qu'il n'a été réélu que par défaut, très largement parce que la gauche s'est mobilisée pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir".

"Aucune illusion" sur la politique d'Emmanuel Macron

Il en veut pour preuve "les premières déclarations faites par ses principaux ministres comme Bruno Le Maire qui dit qu'il n'exclut pas un 49-3 sur les retraites". En effet, le ministre de l'Economie a affirmé lundi sur franceinfo : "Je ne peux pas donner cette garantie, je ne le souhaite pas, ça c'est certain. J'ai toujours dit que cette réforme devait faire l'objet le plus possible de discussions et de dialogue avec l'espoir d'aboutir à un compromis." Des propos que commente Aurélien Taché : "Pour un président qui disait il y a quelques jours pour être réélu qu'il avait compris qu'il allait y avoir un changement de gouvernance, ce serait à hurler de rire si ce n'était pas si grave."

L'ancien député LREM ne se fait donc "aucune illusion" sur la politique qui sera menée par le chef de l'Etat. "Il n'y a qu'un moyen de faire infléchir le projet d'Emmanuel Macron, c'est de lui imposer une majorité à l'Assemblée nationale", martèle Aurélien Taché. "Pour cela, il faut que nous, écologistes, que tous les partis de gauche, que tous les gens qui savent que la politique d'Emmanuel Macron sera très mauvaise pour le pays, s'allient pour que nous puissions faire cette majorité écologique et sociale à l'Assemblée nationale".