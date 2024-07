Législatives 2024 : qui sont les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale ?

Après les législatives anticipées et la perte de la majorité relative par le camp présidentiel, l'Assemblée nationale va prendre de plus en plus d'importance dans la nouvelle législature. En s'alliant pour dépasser les 289 députés, plusieurs groupes parlementaires pourraient faire tomber le prochain gouvernement au travers d'une motion de censure. Composés d'au moins 15 élus, ces groupes permettent à ses membres de poser des questions au gouvernement, de se répartir les sièges en commissions ou encore de demander des suspensions de séance.

Les groupes parlementaires peuvent se constituer jusqu'au mercredi 17 juillet, veille de l'élection pour la présidence de l'Assemblée nationale. Certains ont d'ores et déjà élu leur chef, une fonction très politique qui permet notamment de siéger à la conférence des présidents, chargée de fixer une partie de l'ordre du jour. Franceinfo vous présente, par effectifs décroissants, ces personnalités qui joueront un rôle important dans la nouvelle mandature.

Marine Le Pen (Rassemblement national)

Marine Le Pen, présidente du groupe RN, à l'Assemblée nationale, à Paris, le 10 juillet 2024. (ALAIN JOCARD / AFP)

Après avoir laissé la direction du Rassemblement national à Jordan Bardella pour se concentrer sur son groupe de 89 députés après 2022, Marine Le Pen, 55 ans, a sans surprise été réélue présidente des députés RN, mercredi. Fidèles à la triple candidate à l'élection présidentielle, les élus du parti à la flamme sont désormais 125, a appris franceinfo auprès de plusieurs sources au sein du groupe RN. Il s'agit du premier groupe parlementaire en matière d'effectifs, une première pour l'extrême droite sous la Ve République.

Le président du groupe Renaissance pas encore désigné

Le futur dirigeant du groupe Renaissance, le parti présidentiel, sera désigné samedi, selon un message aux élus de Sylvain Maillard, président sortant du groupe, envoyé jeudi après-midi. Plusieurs figures de l'ex-majorité, comme Gabriel Attal, Gérald Darmanin ou Elisabeth Borne, seraient sur les rangs pour devenir le patron des députés (un petit moins de 100) qui ont survécu à la dissolution. Une tâche difficile, en raison des divisions au sein du parti. Des membres de l'aile gauche, comme Sacha Houlié, ont par ailleurs exprimé leur souhait de ne pas siéger au sein du groupe.

Mathilde Panot (La France insoumise)

Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, à Paris, le 10 juillet 2024. (ALAIN JOCARD / AFP)

Mathilde Panot rempile à la tête des députés de La France insoumise. L'élue de 35 ans a annoncé mardi sa réélection à la présidence du groupe parlementaire, qui devrait compter entre 70 et 80 membres (contre 75 auparavant). La parlementaire du Val-de-Marne avait succédé à Jean-Luc Mélenchon à la présidence du groupe insoumis en octobre 2021.

Boris Vallaud (Parti socialiste)

Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, à Paris, le 9 juillet 2024. (BASTIEN ANDRE / HANS LUCAS / AFP)

Comme La France insoumise, le Parti socialiste mise sur la continuité à l'Assemblée nationale. Le député des Landes Boris Vallaud a été réélu président du groupe PS, mercredi. En fonction depuis 2022, l'élu de 48 ans peut compter sur un groupe étoffé, passé de 31 à "au moins" 69 élus à l'issue des législatives. Il fut également l'un des conseillers à l'Elysée de François Hollande, désormais membre de son groupe après son élection en Corrèze.

Laurent Wauquiez (La Droite républicaine)

Laurent Wauquiez, président du groupe La Droite républicaine, à Paris, le 11 juillet 2024. (XOSE BOUZAS / HANS LUCAS / AFP)

Laurent Wauquiez effectue un retour au premier plan. Ancien président du parti Les Républicains de 2017 à 2019, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été élu député de Haute-Loire, dimanche. Trois jours plus tard, l'ancien ministre, âgé de 49 ans, est devenu le nouveau président du groupe Les Républicains, renommé La Droite républicaine pour se démarquer des LR ciottistes qui ont fait alliance avec le RN. Environ 45 députés se sont pour l'instant inscrits au sein de ce groupe, selon une source parlementaire. C'est moins que les 61 élus de LR entre 2022 et 2024.

Marc Fesneau (MoDem)

Marc Fesneau, président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, à Paris, le 11 juillet 2024. (BERTRAND GUAY / AFP)

Selon ses propres mots, il est "pour l'instant (...) encore" ministre de l'Agriculture. Néanmoins, Marc Fesneau a annoncé mercredi avoir été élu à la tête du groupe MoDem. L'élu du Loir-et-Cher, 53 ans, remplace Jean-Paul Mattei, qui briguait sa succession. Au Palais-Bourbon, le parti de François Bayrou compte une trentaine de membres, contre 50 jusqu'à la dissolution.

Le président du groupe écologiste pas encore désigné

Qui va succéder à Cyrielle Chatelain, présidente du groupe écologiste lors de la précédente législature ? La députée de l'Isère, 36 ans, n'a pas encore affirmé qu'elle souhaitait continuer à endosser ce rôle, dans un groupe qui passe de 21 à 33 élus, avec les parlementaires de Génération.s.

Laurent Marcangeli (Horizons & indépendants)

Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizons & indépendants à l'Assemblée nationale, à Paris, le 9 juillet 2024. (ALAIN JOCARD / AFP)

Au sein du groupe Horizons & indépendants, le député de Corse-du-Sud Laurent Marcangeli a été reconduit à la présidence, selon un communiqué publié mercredi. Âgé de 43 ans, ce proche de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe reste le patron du groupe du centre-droit né en 2022, qui compte aujourd'hui 27 membres.

Eric Ciotti (A droite)

Eric Ciotti, président du groupe A Droite à l'Assemblée nationale, à Nice, le 30 juin 2024. (VALERY HACHE / AFP)

Désormais alliés du Rassemblement national, Eric Ciotti et ses soutiens sont parvenus à créer un groupe parlementaire, baptisé "A droite". Le député des Alpes-Maritimes, 58 ans, dirigera cette formation distincte du RN, qui compte 17 élus.

Le président du groupe communiste pas encore désigné

Comme en 2022, les communistes n'ont pas réussi à faire élire plus de 15 candidats aux législatives. Le PCF peut cependant compter sur des élus ultramarins pour parvenir à ce seuil. André Chassaigne, qui dirige le groupe Gauche démocrate et républicaine depuis 2012, devrait conserver cette fonction sous la nouvelle législature... si le groupe est bien constitué.

Le président du groupe Liot pas encore désigné

Il avait fait parler de lui au moment de la réforme des retraites, lorsque ses députés avaient déposé une motion de censure qui a failli faire tomber le gouvernement, en mars 2023. Le groupe Liot (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires) affirme être en capacité de se reconstituer après le second tour. En revanche, le président du groupe ne sera plus Bertrand Pancher, qui a été défait aux législatives.