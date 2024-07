Législatives 2024 : les dissidents de La France insoumise lancent leur mouvement

Ils lancent l'Association pour une république écologique et sociale (L'Après). Les dissidents de La France insoumise ont annoncé, vendredi 12 juillet, la création de leur mouvement politique. Parmi ces membres, figurent des députés ou ex-députés écartés du parti de Jean-Luc Mélenchon, dont Clémentine Autain, Alexis Corbière, Danielle Simonnet ou encore Raquel Garrido.

>> Législatives : suivez les dernières informations politiques dans notre direct

Ce nouveau mouvement vise à "cimenter le Nouveau Front populaire pour changer de politique" et permettre "au rassemblement des gauches et des écologistes de grandir et gagner dans le pays", ont-ils déclaré lors d'un point presse. Les dissidents de LFI assurent tendre la main à tous. "Nous ne venons pas là pour bousculer, remplacer ou affronter je ne sais qui", a martelé Alexis Corbière, réélu en Seine-Saint-Denis. En gestation avant les élections européennes, la mise en place du mouvement a été précipitée par les législatives anticipées.

La question est de savoir dans quel groupe ils siègeront à l'Assemblée nationale. "On aurait aimé former un groupe commun avec les écologistes et communistes, les discussions continuent, mais s'il le faut, on choisira entre les deux", a relevé Alexis Corbière, n'excluant pas que L'Après puisse devenir un parti politique. Le député de la Somme François Ruffin n'a pas souhaité rejoindre l'association pour le moment. Mais l'un de ses proches qui préside son mouvement de soutien, Guillaume Ancelet, fait partie du bureau de L'Après.