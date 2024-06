Législatives 2024 : le Rassemblement national en tête des intentions de vote devant la gauche, le camp présidentiel distancé selon notre sondage

franceinfo tient à rappeler qu’un sondage n'est pas une prédiction, mais une photographie de l'opinion à un instant donné. Un sondage est nécessairement assorti d'une marge d’erreur, dite aussi "marge d’incertitude" ou "intervalle de confiance". Plus l'échantillon est faible, plus la marge d'erreur progresse.

À huit jours du premier tour des élections législatives, le Rassemblement national (RN) et ses alliés de l'aile Républicains (LR) d'Éric Ciotti arrivent en tête des intentions de vote, crédités de 35,5% (31,5% pour le RN et 4% pour les LR soutenus par le RN), devant l'alliance de gauche rassemblée sous la bannière du Nouveau Front populaire qui pointe à 29,5%, tandis que le camp présidentiel (Ensemble) atteint 19,5%, selon un sondage Ipsos pour Radio France et Le Parisien publié samedi 22 juin.

Loin derrière le trio de tête, les candidats LR "dissidents", opposés à l'alliance avec le RN, sont donnés à 7% des intentions de vote. Quant au parti Reconquête, il recueille à peine 2% d’intentions de vote, juste devant les candidats d'extrême gauche (Lutte ouvrière…).

Une participation estimée en hausse

La participation au premier tour est estimée à 62%, soit une participation en très nette hausse par rapport aux 47,5% de 2022. Pour trois quarts d'entre eux, leur choix est définitif (74%). 88% des électeurs du RN sont sûrs de leur choix, légèrement au-dessus des électeurs celui du Nouveau Front populaire (81%) et plus élevé que celui du camp présidentiel (73%). En revanche, parmi les électeurs des Républicains, c'est quasiment le statu quo : 52% sont sûrs de leur choix, tandis que 48% assurent que leur vote peut encore changer.

Si l'on s'intéresse au transfert des votes entre les élections européennes et le scrutin des 30 juin et 7 juillet, 72% des électeurs de Raphaël Glucksmann déclarent qu'ils vont voter pour le Nouveau Front populaire et 20% font le choix de voter pour un candidat du camp présidentiel. 93% des électeurs de la liste conduite par Manon Aubry (LFI) aux européennes font le choix de l'alliance de gauche aux législatives.

À droite, parmi les sondés ayant voté pour la tête de liste François-Xavier Bellamy aux élections européennes, 55% voteront pour un candidat LR de la branche historique, opposés à l'alliance avec le RN, 29% choisissent de se reporter sur un candidat Ensemble (coalition de Renaissance, MoDem, Horizons, Parti radical, UDI), et seulement 11% décident de voter pour un candidat du parti à la flamme ou un candidat LR "ciottiste".

Des électeurs d'Emmanuel Macron se reportent à gauche

Par rapport à l'élection présidentielle de 2022, une proportion non négligeable d’anciens électeurs d’Emmanuel Macron (16%) fait le choix de se reporter vers les candidats du bloc des gauches. 55% des électeurs d'Emmanuel Macron maintiennent leur confiance à un candidat de la majorité. Ils sont 11% à reporter leur voix sur un candidat LR, et 11% en faveur d'un candidat RN. Quant aux électeurs de Valérie Pécresse, le transfert de leur vote se cristallise en trois blocs : ils sont 39% à soutenir un candidat LR étiqueté "canal historique", 27% à choisir un candidat RN et des Républicains tendance Éric Ciotti, et enfin 23% font le choix de voter pour un candidat favorable au duo Emmanuel Macron et Gabriel Attal.

Enfin, 58% des sondés désapprouvent l'alliance entre les nouveaux partis de gauche. 96% de ceux proches de La France insoumise l'approuvent. Le taux d'approbation tombe à 81% pour ceux se réclamant proche du Parti socialiste (PS), 80% chez les Écologistes, même chose pour le Parti communiste français (PCF). Le sondage révèle par ailleurs une fragmentation en trois blocs s'agissant des souhaits de coalition et d'alliance pour Les Républicains. Parmi l'ensemble des personnes interrogées, 33% souhaitent que LR fassent alliance avec le Rassemblement national et ses alliés et 30% sont favorables à une alliance avec Ensemble. 37% sont pour une "neutralité" du parti de droite.

Sondage réalisé par Ipsos pour Radio France et Le Parisien du 19 au 20 juin sur un échantillon représentatif de 2 000 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française, inscrites sur listes électorales, âgées de 18 ans et plus. Échantillon interrogé par Internet via l’Access Panel Online d’Ipsos. Méthode des quotas : sexe, âge, profession de la personne interrogée, catégorie d’agglomération, région. Les marges d'erreur sont comprises entre 0,6 et 2,6 points.