Législatives 2024 : le maire de Limoges agressé dimanche soir, après l'annonce des résultats

L'élu a voulu éteindre un barbecue allumé par des manifestants fêtant la victoire du Nouveau Front populaire au second tour des législatives. Un geste qui a suscité la colère de certains participants qui l'ont insulté et frappé.

Le maire Les Républicains de Limoges, Émile-Roger Lombertie, a été violemment pris à partie dimanche soir, vers 20h30, dans le square de l'Hôtel de Ville, rapporte France Bleu Limousin lundi 8 juillet. Selon son entourage, il a été frappé et insulté alors qu'il tentait d'éteindre un barbecue allumé par des manifestants fêtant les résultats du Nouveau Front populaire. Damien Maudet (NFP - LFI), Stéphane Delautrette (NFP - PS) et Manon Meunier (NFP - LFI), les trois députés sortants de Haute-Vienne, ont été réélus.

Après l'annonce des résultats des élections législatives, quelques dizaines de militants du Nouveau Front populaire se sont rassemblés dans le square de la mairie avec drapeaux, instruments de musique et barbecue. Selon son entourage et selon des témoins, le maire a été frappé et insulté par une quinzaine d'individus lorsqu'il a descendu les marches de l'Hôtel de Ville pour faire cesser le barbecue. Émile-Roger Lombertie a voulu éteindre les flammes avec l'eau de la fontaine du square et a alors été insulté et a reçu des coups de poing.

La police municipale, qui était déjà sur place, a exfiltré l'élu. D'après son entourage, le maire n'a pas été blessé mais est ressorti choqué de cette agression.