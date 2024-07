Direct Législatives 2024 : "La violence et les intimidations n'ont pas leur place dans notre démocratie", réagit Gabriel Attal après l'agression de Prisca Thevenot et de son équipe

#LEGISLATIVES Bonjour @Pedro29 ! On vient tout juste d'en apprendre un peu plus. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, et deux membres de son équipe ont été agressés hier soir par un groupe d'une vingtaine de personnes, à Meudon (Hauts-de-Seine). Sa suppléante ainsi qu'un militant Renaissance ont été frappés à coups de poing et à coups de trottinette, plus particulièrement par un individu identifié, selon une source policière à France Télévisions.