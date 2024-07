Législatives 2024 : "La stabilité", c'est un Premier ministre issu du NFP et "accepté par toutes les composantes" de la gauche, définit Alexis Corbière

"On a envie de sourire quand le président de la République nous dit qu'il veut maintenir la stabilité. Cet homme est un artificier, un acteur d'instabilité", estime lundi 8 juillet sur franceinfo Alexis Corbière, député dissident de Seine-Saint-Denis, réélu dimanche soir face à une candidate investie par le Nouveau Front populaire (NFP) et La France insoumise. Il réagit aux propos d'Emmanuel Macron qui a demandé à Gabriel Attal de rester Premier ministre "pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays", alors que celui-ci lui a remis sa démission ce matin.

"C'est un homme qui est assez irresponsable sur plusieurs points de vue", poursuit Alexis Corbière, dénonçant l'idée "folle" du président de dissoudre l'Assemblée nationale. "La stabilité doit naître de la cohérence. Qui est le plus grand groupe ? C'est celui du Front populaire et il va de soi que c'est au sein du NFP que doit être trouvé le prochain Premier ministre", affirme le député qui, lâché par son camp, promet toutefois de siéger avec les députés du NFP afin qu'il y ait "un grand groupe Front populaire".

"Le Premier ministre doit être accepté par toutes les composantes du Nouveau Front populaire, personne ne va rien imposer à personne ou alors ça ne fonctionnera pas", assure Alexis Corbière. Il appelle chacun à la responsabilité, "personne ne peut dire le Front populaire c'est moi", insiste-t-il, dans un clin d'œil à Jean-Luc Mélenchon qui avait déclaré "la République c'est moi". "L'extrême droite est trop forte pour se payer le luxe irresponsable d'une division", résume Alexis Corbière.

LFI a "créé les conditions de l'éclatement" de la Nupes



Le député appelle à "un débat tranquille" au sein de La France insoumise", le groupe qui a "le moins progressé par rapport à la progression générale de la gauche" et reconnaît "des erreurs". "Le groupe de La France insoumise, et parfois Jean-Luc Mélenchon, a secoué la Nupes de manière inutile et a créé les conditions de son éclatement. Il ne faut pas refaire ça", prévient Alexis Corbière.

"Le pays est dans un état de turbulence et de crise et de colère", constate le député de Seine-Saint-Denis qui met en garde contre "tout bricolage qui consisterait à marier la carpe et le lapin pour mettre en application une politique de continuité". "Les gens veulent que ça change, il faut de la clarté sinon c'est une marche supplémentaire offerte à l'extrême droite", résume Alexis Corbière.