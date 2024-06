Législatives 2024 : Gabriel Attal appelle les Français à le "choisir" comme Premier ministre dès le premier tour

"C'est la première fois depuis plus de vingt-cinq ans que les Français vont choisir un Premier ministre." Gabriel Attal a appelé, jeudi 20 juin, les Français à le "choisir" comme chef du gouvernement dès le premier tour des élections législatives, dimanche 30 juin. "Evidemment qu'il y aura un avant et un après. Et qu'à l'issue de cette élection, nécessairement, il y aura un avant et un après dans la pratique du pouvoir, dans l'équilibre des institutions", a-t-il complété lors d'une conférence de presse de présentation du programme.

"Le 9 janvier, le président de la République m'a nommé. Le 30 juin, j'aimerais que les Français me choisissent", a ajouté le Premier ministre, qui mène la campagne des législatives pour le camp présidentiel. "Ne dispersez pas vos voix au premier tour", a-t-il demandé, en rappelant que son camp se présentait sous la bannière Ensemble pour la République et qu'il était "le vote utile dès le premier tour pour contrer les extrêmes".

"Quel que soit le résultat de l'élection, le président de la République est président jusqu'en 2027. Le résultat de l'élection, ce n'est donc pas qui est président de la République, c'est qui est Premier ministre, qui gouverne, avec quel gouvernement et quelle majorité", a développé Gabriel Attal. Il a défendu un choix "très clair" : "Vous avez d'un côté Jordan Bardella, avec l'alliance Rassemblement national et consorts ; de l'autre Jean-Luc Mélenchon, avec l'alliance France insoumise et consorts. Et puis, il y a les candidats Ensemble pour la République, derrière moi".