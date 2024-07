Législatives 2024 : Élisabeth Borne appelle à "gouverner avec une assemblée dans laquelle on rassemblera le plus largement possible" si le RN n'a pas de majorité absolue

Après le second tour des législatives, si le RN n'obtient pas la majorité absolue, "il faudra gouverner avec une assemblée dans laquelle on rassemblera le plus largement possible, trouver des majorités sur des sujets qui peuvent être partagés par tout l'arc républicain", souligne l'ancienne Première ministre et députée sortante du Calvados, Élisabeth Borne, invitée de France Bleu Normandie mercredi 3 juillet.

à lire aussi Législatives 2024 : on vous présente les 15 circonscriptions qu'il faut suivre absolument en vue du second tour

"On a une vraie menace d'avoir une majorité absolue au Rassemblement national au vu des résultats du premier tour. C'est ce qui nous a conduits à retirer nos candidats lorsqu'ils s'étaient notamment en troisième position dans des triangulaires", assure la députée sortante du camp présidentiel. "Pour éviter cette majorité absolue et pour rassembler tous les électeurs qui sont attachés aux valeurs républicaines, il faudra ensuite gouverner en effet, avec une assemblée dans laquelle on rassemblera le plus largement possible, trouver des majorités pour avancer sur des sujets qui peuvent être partagés par tout l'arc républicain" poursuit-elle.

"L'objectif, c'est vraiment de rassembler tous les électeurs"

Dans la sixième circonscription du Calvados, le candidat LFI-NFP arrivé en troisième position, Noé Gauchard, s'est désisté pour faire barrage au RN et son candidat sur la sixième circonscription, Nicolas Calbrix. Élisabeth Borne a salué le geste républicain. "Je salue l'attitude du Nouveau Front populaire qui, comme nous l'avons fait pour notre part, a retiré des candidats quand ils étaient en troisième position et qu'il y avait un risque de victoire du Rassemblement national". Concernant son adversaire LFI, elle rappelle qu'il "portait la liste du Nouveau Front populaire avec des électeurs socialistes, écologistes, communistes, insoumis. Et donc je pense que c'était important qu'on puisse effectivement se retrouver pour ne pas laisser cette sixième circonscription du Calvados à un député Rassemblement national qui, par ailleurs, a montré depuis le début de la campagne qu'il ne s'intéresse pas à cette sixième circonscription".

Mais Élisabeth Borne ne considère toutefois pas officiellement que LFI soit dans l'arc républicain : "On n’en est pas là. On a une élection qui se tient, un deuxième tour qui se tient dimanche prochain et l'objectif, c'est vraiment de rassembler tous les électeurs", répond-elle. Les macronistes ont "retiré des candidats dans beaucoup de circonscriptions un peu plus de 80. Il y a déjà 65 circonscriptions où on n’avait pas présenté de candidat quand il y avait par exemple, un candidat LR, centriste ou divers gauche. Et donc l'objectif, c'est de rassembler les électeurs qui veulent porter les valeurs de la République la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité", conclut Élisabeth Borne.