Législatives 2024 : Edouard Philippe favorable à un "accord technique" avec Les Républicains

"Le président va devoir nommer un Premier ministre" et "la logique des institutions, c'est qu'il se tourne vers la formation politique, ou plus exactement vers l'organisation politique qui est majoritaire", selon le président d'Horizons.

Edouard Philippe s'est dit favorable, mardi 9 juillet, à un "accord technique" entre le camp présidentiel et Les Républicains (LR). "Le président va devoir nommer un Premier ministre" et "la logique des institutions, c'est qu'il se tourne vers la formation politique, ou plus exactement vers l'organisation politique qui est majoritaire", a déclaré l'ancien Premier ministre sur TF1.

"Aujourd'hui, il y a le Nouveau Front populaire, il a 182 députés. Mais il y a un autre bloc, au centre, composé de Renaissance, du MoDem, d'Horizons, et des LR. Qui n'est pas un bloc constitué, je le reconnais, mais qui, si on le prend dans son ensemble, fait 220 députés, donc plus que le Nouveau front populaire", a développé le président du parti Horizons.

Xavier Bertrand et Olivier Marleix plaident pour un Premier ministre issu des Républicains

"Est-ce qu'à l'intérieur de ce bloc, on est capable de s'entendre, non pas du tout sur une coalition, (...) mais sur un accord technique qui permet d'avancer et de gérer les affaires du pays pendant au moins un an ?", a poursuivi Edouard Philippe. Dans un communiqué, les députés d'Horizons ont appelé mardi soir "les partis politiques de la droite républicaine aux sociaux-démocrates à conclure un accord politique" qui "garantisse la stabilité".

"Le gouvernement doit être dirigé par quelqu'un des Républicains, de façon à ce qu'il y ait bien un changement dans le pays", a de son côté insisté Xavier Bertrand, mardi, sur le plateau de "L'Evenement" sur France 2. Dans un entretien au Figaro, l'ancien chef des députés de droite, Olivier Marleix, juge de son côté que "le président Macron devrait nommer un Premier ministre issu des Républicains".