Législatives 2022 : vous avez jusqu'à mercredi pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales

L'inscription est possible jusqu'au vendredi 6 mai pour faire la démarche en mairie ou par courrier.

Vous voulez voter aux élections législtatives 2022 mais vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales ? C'est encore possible. Vous avez jusqu'au mercredi 4 mai pour vous inscrire en ligne et jusqu'au vendredi 6 mai pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Le détail des démarches est à retrouver sur le site service-public.fr.

>> Législatives 2022 : suivez les négociations entre le Parti socialiste, le Parti communiste et La France insoumise dans notre direct

Il est également possible de vérifier en ligne si vous êtes bien inscrit pour les élections législatives sur ce même site. Cette démarche vous permettra également de connaître l'adresse et le numéro de votre bureau de vote, votre numéro national d'électeur, nécessaire pour établir une procuration, et pour retrouver toutes les procurations que vous avez déjà données ou reçues.

Si vous habitez à l'étranger, vous pouvez voter pour la plupart des scrutins français (élection des conseillers des Français de l'étranger, présidentielle, législatives, référendum, européennes) depuis l'étranger, à condition d'être inscrit sur la liste électorale consulaire.