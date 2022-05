Législatives 2022 : les candidats de la majorité présidentielle vont devoir signer une charte de 12 engagements

Cette charte engage les candidats à respecter différentes règles pour leur campagne législative et leur futur mandat.

Exemplarité, laïcité, "dépassement politique" et soutien à Emmanuel Macron... Les candidats de la majorité présidentielle aux législatives de juin doivent signer jeudi 12 mai une charte de 12 engagements. Concrètement, l'investiture des candidats est conditionnée au rattachement en préfecture à la case politique "Ensemble !", du nom de la confédération de la majorité présidentielle, mais aussi à la signature de cette charte.

Celle-ci se base sur "l'éthique et la poursuite de la moralisation de la vie publique", avec par exemple des dispositions sur l'occupation d'un logement social, les candidats étant invités à le quitter "dans les plus brefs délais" s'ils ne respectent plus les critères d'éligibilité. Sur le front de la laïcité, les candidats doivent défendre une laïcité "dans le strict cadre de la loi du 9 décembre 1905" : "aucune conviction ou religion ne pourra être ni privilégiée, ni discriminée", est-il écrit.

Soutenir "l'ensemble des engagements pris par Emmanuel Macron"

Sur le volet "méthode" politique, "les candidats s'engagent à ne pas être le candidat d'un camp politique mais à représenter l'ensemble des citoyens de leur circonscription". L'engagement écologique est également au rendez-vous, puisque les candidats doivent s'engager "à intégrer les enjeux de la transition écologique de manière transversale dans toutes leurs réflexions, et œuvrer pour le respect des accords de Paris".

Tous sont en outre invités à soutenir "l'ensemble des engagements pris par Emmanuel Macron devant les Françaises et les Français dans le cadre des deux tours de l'élection présidentielle". En 2017, 314 députés avaient été élus sous l'étiquette LREM avant que départs et transfuges ne fassent fondre ce chiffre à 267 en fin de législature. Pour l'heure, la majorité a pourvu 548 circonscriptions sur les 577, et devrait renoncer au final à présenter des candidats dans une quinzaine de territoires.