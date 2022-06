Législatives 2022 : pour Bruno Le Maire, la majorité relative "oblige à faire des négociations interminables"

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2, mardi 14 juin.

Mardi 14 juin, Bruno Le Maire est l'invité des "4 Vérités" sur France 2. "Nous devons arracher la majorité absolue [dimanche 19 juin]", lors du second tour des élections législatives, explique le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. "La majorité absolue, c'est ce qui va éviter que l'Assemblée nationale ne devienne une véritable guerre de tranchées", poursuit-il.

"On ne peut plus attendre sur le pouvoir d'achat"

"La majorité relative vous oblige à faire des négociations interminables, vous fait perdre du temps", estime Bruno Le Maire. "On ne peut plus attendre sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, sur les retraites, sur l'emploi", ajoute-t-il. Le ministre juge par ailleurs le score de la Nupes au premier tour des élections législatives "décevant par rapport à leurs ambitions, et par rapport à tous les compromis qu'ont dû faire les Verts, les Socialistes, pour parvenir à cette union".