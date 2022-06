Législatives 2022 : les Jeunes avec Macron publient puis suppriment un clip de campagne imaginant une victoire de la Nupes

La vidéo n'est restée en ligne que quelques heures. Les Jeunes avec Macron (JAM) ont publié, mercredi 15 juin, un clip de campagne imaginant la situation en France en cas de victoire de la Nupes à l'issue du second tour des législatives. Mais la vidéo a été supprimée après avoir été épinglée, notamment, par la Nouvelle union populaire écologique et sociale.

Ce spot met en scène "certaines des mesures qui pourraient être prises si les extrêmes arrivaient au pouvoir et imposaient leur programme", expliquent les JAM sur Twitter. "Nous supprimons cette vidéo au vu des messages de haine qui ont suivi, notamment envers les militants à l'image", poursuivent-ils dans un second tweet. Malgré sa suppression, la vidéo d'un peu plus d'une minute a été téléchargée par des internautes et repartagée. La voici.

les jeunes avec macron qui s’inquiètent pour leur week-end à marrakech viennent de supprimer leur vidéo rigolote ne la relayez surtout pas pic.twitter.com/sAQLMG89V5 — Le Tréma (@Le_Trema) June 15, 2022

"Week-end de trois jours à Marrakech"

Que voit-on à l'image ? "Dimanche 19 juin. 20h. LFI remporte les élections législatives et pour la première fois, un parti extrémiste obtient la majorité à l’Assemblée nationale", peut-on lire en introduction. La fiction montre une jeune femme marchant dans la rue recevant des notifications de sites d'informations (comme franceinfo, RTL ou encore LCI) à propos de projets de loi de la majorité de gauche.

Elle échange également des messages avec ses proches. "J'ai réservé un week-end de trois jours à Marrakech pour octobre", lui écrit un membre de son entourage. Mais peu après, elle apprend que la coalition menée par la Nupes a interdit les vols commerciaux à faible coût hors d’Europe, ce qui annule ses vacances. "Mais c'est pas possible", lance-t-elle, alors que les notifications s'accumulent, rapportant, entre autres, que les prix de l'énergie augmentent de 20% en raison de "l'arrêt des centrles nucléaires", que "les pauvres n'ont jamais été aussi pauvres" en dépit du "rétablissement de l'ISF" ou encore que le gouvernement présente "le projet de désobéissance à l'Union européenne présenté".

"Hors-sol", "déconnexion", selon des internautes

Les Jeunes insoumis ont rapidement moqué sur Twitter une "géniale parodie". "Vous êtes les meilleurs, continuez comme ça, ne changez rien", ont-ils ironisé. "Est-ce que quelqu'un peut expliquer aux Jeunes avec Macron que Macron désobéit à certaines règles européennes et qu'il n’a jamais déposé un projet de loi pour cela ? Merci pour eux car là ils passent un peu pour des imbéciles", a jugé Manuel Bompard, candidat Nupes dans le circonscription où Jean-Luc Mélenchon a été élu député en 2017.

Les Insoumis n'ont pas été les seuls à réagir. L'idée du week-end de trois jours à Marrakech a été particulièrement commentée. "C'est un clip de promo pour le réchauffement climatique c'est ça ?", fait mine de s'interroger le site Bon Pote, spécialisé dans le traitement du réchauffement climatique. "Les jeunes avec Macron tout aussi hors-sol que les vieux avec Macron", a réagi cette internaute, tandis qu'un autre a pointé la "déconnexion" des jeunes macronistes. "Nous regrettons le détournement du message principal : appeler les électeurs à dire non aux extrêmes et à donner une majorité forte au Président de la République", se sont défendus les membres des JAM.