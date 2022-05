Législatives 2022 : le Parti socialiste va reprendre ses discussions dimanche soir avec La France insoumise, annonce Olivier Faure

Les discussions entre le Parti socialiste et La France insoumise pour parvenir à un accord en vue des élections législatives reprendront dimanche 1er mai au soir, a appris franceinfo auprès du Premier secrétaire du parti, Olivier Faure. Ces discussions, engagées au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, avaient été interrompues vendredi par les socialistes qui dénonçaient les attitudes "hégémoniques" de La France insoumise et le terme de "désobéissance" à propos des traités européens.

"Il y a une vraie discussion", avait assuré quelques heures plus tôt Olivier Faure, invité de "Questions politiques" sur franceinfo, France Inter et Le Monde. Il promettait que le travail de réflexion allait se poursuivre "dans les prochaines heures". De son côté, Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, a expliqué avant le départ du défilé du 1er-Mai que "les discussions devront finir cette nuit". "Nous sommes à quelques millimètres de nous entendre tous, a-t-il assuré. Le 3 mai prochain, à la mémoire du Front populaire, nous aurons signé et nous aurons la nouvelle Union populaire."