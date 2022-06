Législatives 2022 : Jean-Luc Mélenchon plaide le "lapsus" après avoir appelé les "fachos pas trop fâchés" à voter pour lui

Il se dit "désolé". Le leader de la Nupes, Jean-Luc Mélenchon, a reconnu, mardi 14 juin, avoir fait "un lapsus" après avoir invité "les fachos pas trop fâchés" à voter pour la coalition de gauche.

"J'en appelais aux fâchés pas fachos. Non l'inverse", a-t-il clarifié, sur Twitter, au lendemain de son interview dans le "20 heures" de France 2.

C'était un lapsus. Désolé. J'en appelais aux fâchés pas fachos. Non l'inverse. Valeurs actuelles et quelques autres ne sont donc pas concernés. Par contre Castaner a bien dit toutes ses bêtises. Et il ne les regrette pas.