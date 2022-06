Législatives 2022 : Guyane, Guadeloupe, Martinique... retrouvez les premiers résultats dans les Outre-mer

Fin du suspense pour les premiers Français à s'être rendus aux urnes. Le premier tour des élections législatives a rendu son verdict, dimanche 12 juin, dans plusieurs zones d'Outre-Mer. Les premiers résultats sont ainsi disponibles à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, Martinique, Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, où le vote avait débuté samedi.

>> Législatives 2022 : suivez la journée de vote en direct avec franceinfo

Franceinfo vous propose de découvrir les résultats, alors que le scrutin a été marqué par une faible participation.

En Guadeloupe

Seuls 25,31% des électeurs se sont rendus aux urnes sur l'ensemble de la Guadeloupe, d'après les chiffres communiqués par la préfecture. Un taux en très légère baisse par rapport à 2017 (25,61%).

• Dans la première circonscription, le député sortant Olivier Serva (ex-LREM, désormais sans étiquette-divers gauche) est arrivé largement en tête du premier tour avec 43,44% des suffrages. Il devance Dominique Biras (divers gauche), qui se qualifie également avec 15% des voix.

• La deuxième circonscription était particulièrement scrutée, puisque Justine Benin jouait sa place au gouvernement : en cas de défaite, elle devait quitter son poste. La nouvelle secrétaire d'État chargée de la mer (Ensemble !) termine en tête au premier tour (31,3% des voix), devant Christian Baptiste (divers gauche), qui récolte 26,8% des suffrages exprimés.

• La troisième circonscription a vu le Rassemblement national virer en tête. Le candidat RN Rody Tolassy a obtenu 20,09% des voix, devançant ainsi le député sortant Max Mathiasin (divers gauche), qui a obtenu 16,93% des voix.

• Dans la quatrième circonscription, Elie Califer (apparenté socialiste) est en tête avec 38,61%, devant la vice-présidente de la Région Marie-Luce Penchard (divers centre), qui recueille 19,88% des voix.

En Martinique

L'abstention a été massive sur l'île. A 17 heures (heure de Fort-de-France), seuls 15,10% des électeurs s'étaient déplacés pour ce premier tour des élections législatives, selon la préfecture. Ce taux atteignait 18,19% en 2017 et 25,21% en 2012.

• Dans la première circonscription, Philippe Edmond-Mariette (régionaliste) s'est qualifié avec 17,9% des voix. Il fera face à Jiovanny William (divers gauche), qui a récolté 14% des suffrages.

• La deuxième circonscription verra s'affronter Marcellin Nadeau (régionaliste) et Justin Pamphile (régionaliste). Le premier a recueilli 27,6% des voix, et le second 25,9%.

• Dans la troisième circonscription, Johnny Hajjar (divers gauche) est en tête avec 37% des suffrages exprimés. Il affrontera Francis Carole (régionaliste), qui obtient 18,9% des voix.

• La quatrième circonscription sera le théâtre d'un match entre Jean-Philippe Nilor (régionaliste), qui a obtenu 44,2% des voix et Alfred Marie-Jeanne (également régionaliste), qui a rassemblé 25,8% des voix.

En Guyane

Le taux de participation est également très faible. A 17 heures, seuls 22,84% des inscrits s'étaient rendus aux urnes. C'est toutefois un peu mieux qu'en 2017, où ce taux atteignait 20,69% selon la préfecture.

• Dans la première circonscription, la régionaliste Yvane Goua est qualifiée pour le second tour avec 20,77% des voix. Elle affrontera Jean-Victor Castor (également régionaliste), qui obtient 17,30% des suffrages. Thibault Lechat-Vega, adoubé par le député sortant Gabriel Serville (PCF) est éliminé.

• La deuxième circonscription sera le théâtre de la même confrontation qu'en 2017 : le député sortant Lénaïck Adam (LREM) sera opposé à Davy Rimane (divers gauche). Le premier a obtenu 31% des voix, et le second 21,31%.

A Saint-Pierre-et-Miquelon

La participation est en baisse par rapport à 2017 : 53,45% des 5052 électeurs de l'archipel se sont déplacés pour le premier tour, soit six points de moins que lors du précédent scrutin.

• Dans l'unique circonscription, le candidat divers droite Stéphane Lenormand (32,39%) affrontera le candidat de la Nupes Olivier Gaston (29,59%).

A Saint-Martin et Saint-Barthelemy

La préfecture n'a pas à notre connaissance communiqué de taux de participation.

• Dans l'unique circonscription, Frantz Gumbs, qui représente la majorité présidentielle, affrontera Daniel Gibbs (divers droite) au second tour. Le premier rassemblé 47,09 % des voix, contre 27,62 % pour son concurrent.