Législatives 2022 : "C'est aussi vieux que la politique : 'Moi ou le chaos'", réagit Olivier Faure après les propos d'Emmanuel Macron

Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, réagit mercredi 15 juin sur France Inter aux propos d'Emmanuel Macron, à propos du second tour des élections législatives. Le chef de l'État réclame une majorité "solide" au nom de "l'intérêt supérieur de la Nation". Pour Olivier Faure, "c'est aussi vieux que la politique : 'Moi, ou le chaos', voilà ce que nous dit Emmanuel Macron. Comme s'il n'avait pas lui-même conduit au chaos. Il est celui qui a opposé, divisé en permanence les uns et les autres."

"Nous sommes dans un pays où nous n'avons jamais connu autant de manifestations, de fractures entre les Françaises et les Français", assure le dirigeant socialiste. "Et voilà qu'il nous explique que le chaos se serait nous. La réalité c'est que l'apaisement peut venir au contraire dans un pays où on prendrait en considération les revendications de celles et ceux qui ont aujourd'hui le sentiment d'être abandonnés", ajoute Olivier Faure. "C'est ça la réalité et c'est ce que nous voulons faire".

"Désormais on est macroniste ou on est anti-républicain." Olivier Faure à France Inter

"C'est une folie, les mots perdent leur sens", estime le patron du PS. Et de conclure : "Évidemment que nous sommes des républicains, et le vote républicain, c'est d'abord le vote tout court."