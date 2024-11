Législative partielle en Isère : Camille Galliard-Minier, ancienne suppléante d'Olivier Véran, sera candidate

Camille Galliard-Minier, ancienne suppléante d'Olivier Véran à Grenoble, est candidate Ensemble pour la République (EPR) à la législative partielle dans la 1re circonscription de l'Isère, laissée vacante depuis la démission le 9 octobre de l'ex-LFI Hugo Prévost, qui avait battu l'ancien ministre en juillet, a appris franceinfo vendredi auprès de la candidate. Hugo Prévost, accusé de violences sexistes et sexuelles, avait été poussé à la démission.

: à lire aussi Législative partielle en Isère : le PS se retire, Lyes Louffok unique candidat à gauche

Camille Galliard-Minier rappelle qu'elle s'est engagée "depuis toujours" dans cette circonscription. C'est là "où je suis née, où je travaille, où je vis avec mes enfants", écrit-elle. Elle souligne son engagement "fondé sur l'humain en tant qu'avocate en droit de la famille et droit pénal", puis comme "suppléante d'Olivier Véran, puis députée de 2020 à 2022". Elle dit avoir "à cœur de poursuivre" son engagement afin de "fédérer les acteurs, les habitantes et les habitants" du territoire.

"Je souhaite représenter et porter la voix de toutes et tous, en étant une députée de proximité en lien direct et permanent avec le terrain", assure encore Camille Galliard-Minier qui promet d'avoir "une parole libre et claire à l'Assemblée nationale, ouverte au dialogue et toujours dans l'intérêt général de notre pays, de notre région, de notre département".

Dans cette circonscription, Amandine Germain, conseillère départementale PS de l'Isère, a annoncé mercredi ne pas présenter sa candidature pour l'élection législative partielle, se rangeant derrière le candidat LFI Lyes Louffok à qui elle apporte son "soutien". La fédération du PS de l'Isère a précisé qu'elle ne "présenterait pas d'autre candidature socialiste" après la décision d'Amandine Germain de ne pas se présenter. Cette élection législative partielle de la 1re circonscription de l'Isère aura lieu en janvier 2025, selon Camille Galliard-Minier.