Elections législatives 2024 : le second tour débute samedi dans une partie des outre-mer et sur le continent américain

C'est parti pour un week-end d'élections législatives aux enjeux historiques. Les Français sont appelés aux urnes pour le second tour du scrutin, samedi 6 juillet, dans plusieurs départements d'outre-mer et sur le continent américain, à la veille de l'ouverture des bureaux de vote dans l'Hexagone et dans les autres territoires concernés.

Les électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, petite collectivité française au large du Canada, ouvrent le bal à partir de midi (heure de Paris). Suivront les habitants de Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Polynésie française et les Français établis sur le continent américain.

En Nouvelle-Calédonie, le second tour débutera à 22 heures (heure de Paris). Les Français vivant en métropole et dans les autres territoires d'outre-mer et de l'étranger voteront dimanche. Les Français vivant à l'étranger pouvaient aussi voter par internet, entre mercredi et jeudi.