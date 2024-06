Dissolution de l'Assemblée nationale : 350 personnalités signent une tribune appelant à l'union "des gauches et des écologistes"

"Il faut un sursaut ! Maintenant." Dans une tribune ouverte relayée lundi 10 juin dans Le Monde, 350 personnalités ont appelé à l'union "des gauches et des écologistes" pour empêcher une victoire de l'extrême droite lors des élections législatives anticipées qui se tiendront le 30 juin et le 7 juillet. "Il nous reste moins de trois semaines pour empêcher l'extrême droite de diriger le pays", lit-on dans ce texte publié sur un site internet dédié, lunionmaintenant.fr, et ouvert à de nouvelles signatures. "Seule l'union des gauches et des écologistes peut contrer cette effroyable perspective et ouvrir l'espoir d'une vie meilleure", lit-on ensuite.

"Unis, les gauches et les écologistes ont les moyens d'être la première force politique dans la prochaine Assemblée nationale. Séparés, nous ouvrons la voie du pouvoir à l'extrême droite", poursuit le texte, appelant à la mobilisation : "Il faut que les citoyennes et citoyens s'en mêlent pour qu'une dynamique de mobilisation voie le jour".

Des signataires du monde de la culture, de la recherche et du monde associatif

Parmi les 350 premiers signataires figurent des "personnalités du monde du travail, de la recherche et de la culture, activistes et militant.es associatifs", tous "convaincus que la victoire est possible si nous répondons aux attentes sociales urgentes, si nous défendons les solutions pour le vivant, l'écologie et le climat, si nous valorisons les luttes féministes, le combat contre tous les racismes, contre le rejet des musulmans et l'antisémitisme, contre la stigmatisation des migrants et des minorités sexuelles et pour le respect, la dignité et l’égalité."

L'autrice de BD Pénélope Bagieux, les auteurs Pierre Lemaitre, Annie Ernaux et Marie Darrieussecq, des acteurs et actrices tels Ariane Ascaride, Anna Mouglalis ou Romane Bohringer... Au-delà du monde de la culture, le texte est signé par les militants écologistes Camille Etienne et Cyril Dion, la prix Nobel d'économie Esther Duflo, les universitaires Julia Cagé et Thomas Piketty, l'ancienne figure des "gilets jaunes" Priscillia Ludosky, le fondateur de Mediapart Edwy Plenel ou encore le président de SOS Racisme Dominique Sopo.