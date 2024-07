DIRECT. Résultats des législatives 2024 : la négociatrice du PS est "ouverte" à une coalition avec "certains macronistes de gauche"

"Sur un certain nombre de sujets, nous pourrions rassembler très largement". Dans "Les 4 vérités" sur France 2, mardi 9 juillet, la maire socialiste de Nantes Johanna Rolland se dit "ouverte" à une coalition avec "certains macronistes de gauche". Celle qui est par ailleurs négociatrice du PS au sein du Nouveau Front populaire cite les exemples de la désertification médicale et du retour de la police de proximité : "en intelligence collective, on peut aller chercher une majorité".

Sur France Inter, l'ex-présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet appelle, elle aussi, à former une "alliance programmatique" autour du bloc central, "avec les centristes, les Républicains", et les "les sociaux-démocrates, donc les socialistes et les écologistes". Suivez notre direct.

Les députés élus ou réélus feront leur arrivée à l'Assemblée nationale. La gauche, première force politique avec 180 députés, débarque en force. Les écologistes étaient attendus à 9h15, puis les députés de La France insoumise sur les coups de 10 heures, avant les socialistes attendus à 14h30.

Les tractations se poursuivent à gauche. Au surlendemain des législatives qui n'ont pas permis de dégager une majorité claire à l'Assemblée, les regards sont avant tout braqués sur le Nouveau Front populaire, lancé dans de nouvelles négociations entre ses composantes pour proposer un nom pour Matignon. Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a assuré lundi soir sur TF1 que le choix se ferait "cette semaine", ou "en début de semaine prochaine". Interrogé sur France 2 dans la soirée sur le candidat pour accéder à Matignon, le député François Ruffin assure que "ce n'est pas [lui], ce n'est pas le sujet".

Marine Tondelier demande à Emmanuel Macron une "clarification" politique. La secrétaire nationale des Ecologistes-EELV a considéré lundi dans "L'Evenement", sur France 2, que "la logique institutionnelle eut dicté" au président de la République "de décrocher son téléphone et d'appeler les chefs de partis du Nouveau Front populaire pour leur demander le nom d'un Premier ministre". "Il ne l'a pas fait aujourd'hui à ma connaissance. C'est pour moi une erreur", a-t-elle ajouté.

Emmanuel Macron demande à Gabriel Attal de rester "pour le moment". Le président de la République a réclamé au Premier ministre de ne pas quitter immédiatement Matignon afin "d'assurer la stabilité du pays", a annoncé l'Elysée lundi. Le chef du gouvernement avait affirmé qu'il remettrait sa démission au lendemain d'élections qui ont vu le camp présidentiel perdre une centaine de députés. Emmanuel Macron l'a reçu à 11h15 et "l'a remercié pour les campagnes des élections européennes et législatives qu’il a menées", a précisé l'Elysée lundi.