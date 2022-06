DIRECT. Politique : "Les Français nous enjoignent de débattre plutôt que de nous battre", déclare Yaël Braun-Pivet, première femme élue présidente de l'Assemblée nationale

Voici les titres de l'actualité de ce mercredi matin :



• #13_NOVEMBRE Après 10 mois d'audience, l'heure du verdict. Au procès du 13-Novembre, la cour doit rendre ce soir sa très attendue décision sur le sort de Salah Abdeslam et de ses coaccusés, jugés depuis septembre pour les pires attentats jamais commis en France.



• Pour la première fois de l'Histoire, une femme, Yaël Braun-Pivet, a été élue présidente de l'Assemblée nationale au terme de deux tours de scrutin, pour le début de la seizième législature de la Ve République.



• #COVID_19 La Première ministre Elisabeth Borne a demandé aux préfets et autorités sanitaires d'encourager le port du masque "dans les lieux de promiscuité" et "espaces clos", en particulier "les transports en commun", face au regain de cas de Covid-19.



• #INCENDIES Les pompiers des Pyrénées-Orientales tentaient toujours d'éteindre un "violent" incendie entre les communes d'Opoul-Perillos et Salses-le-Château qui a ravagé près de 1 000 hectares de végétation.