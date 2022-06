DIRECT. Politique : Elisabeth Borne va discuter avec les présidents de groupes parlementaires en vue de former un "gouvernement d’action"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLITIQUE

: "Sortir de l'impasse" pour Le Parisien, "sauver le quinquennat" pour L'Opinion... L'enjeu de la semaine politique qui s'ouvre fait la une de nombreux quotidiens ce matin.













: Une semaine très politique s'ouvre. Elisabeth Borne doit s'entretenir avec les groupes parlementaires pour tenter de définir les contours d'une majorité, tandis que l'Assemblée nationale va débuter ses travaux. Les parlementaires devront notamment élire demain le président de l'Assemblée, et officialiser la composition des groupes le lendemain. Jeudi, les nouveaux élus intégreront les différentes commissions permanentes de l'Assemblée, dont la fameuse commission des Finances, qui sera particulièrement observée. Le Monde récapitule les grands rendez-vous à venir.

: On commence sans plus tarder par le premier point sur l'actualité de la journée :



• Volodymyr Zelensky doit s'exprimer par visioconférence en milieu de matinée devant les dirigeants du G7 réunis en Allemagne. Le président ukrainien devrait en profiter pour réclamer davantage d'armes pour son pays et un nouveau renforcement des sanctions occidentales contre Moscou.



• Les quatorze accusés du procès des attentats du 13-Novembre présents devant la cour d'assises spéciale de Paris disposent d'une dernière occasion de s'exprimer aujourd'hui. Les juges professionnels entameront ensuite leur délibéré et devraient rendre leur verdict mercredi soir.



• La semaine s'annonce chargée pour Elisabeth Borne, qui doit sonder si un "accord de gouvernement" est possible avec certains membres des oppositions. La Première ministre doit s'entretenir en ce sens avec les groupes parlementaires à partir d'aujourd'hui.



• Les syndicats de chauffeurs routiers appellent au blocage de toutes les zones industrielles de France, ce matin, pour réclamer des négociations sur des hausses de salaires.