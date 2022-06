DIRECT. A trois jours du premier tour des législatives, suivez l'émission spéciale "France 2022" avec des représentants des principaux partis

Ce qu'il faut savoir

Dernière ligne droite avant les législatives. A trois jours du premier tour, dix représentants des principaux partis politiques sont les invités, jeudi 9 juin, de l'émission spéciale "France 2022" à 21 heures sur France 2. Suivez et commentez cette soirée avec nous.

Dix invités. Les invités politiques sont Olivier Faure, numéro 1 du Parti socialiste, Julien Bayou, son homologue d'Europe Ecologie-Les Verts, Ian Brossat, porte-parole du Parti communiste, Brigitte Fouré, maire UDI d'Amiens, Adrien Quatennens, député de La France insoumise, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, Olivier Véran, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique, Guillaume Peltier, candidat Reconquête !, Isabelle Florennes, candidate du MoDem, et Charles Consigny, candidat du parti Les Républicains.

Trois thèmes et une carte blanche. Ces responsables politiques débattront du pouvoir d'achat, des retraites, de la sécurité et disposeront également d'une carte blanche pour parler du sujet de leur choix.



La Nupes en tête des sondages. La Nouvelle Union populaire, écologique et sociale est en tête des intentions de vote au premier tour des élections législatives, selon notre sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions, publié jeudi. La Nupes totalise 28% des intentions de vote, juste devant Ensemble (27%), qui représente la majorité présidentielle, et le Rassemblement national, à 19,5%.