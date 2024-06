Direct Législatives 2024 : "Faisons ensemble le serment de ne jamais nous lâcher", lance Olivier Faure lors du premier meeting du Nouveau Front populaire

"Nous n'avons pas encore gagné, mais nous avons gagné contre la pente du pire [et] de la résignation", a lancé François Ruffin lundi 17 juin, devant plusieurs centaines de sympathisants, lors d'un premier meeting du Nouveau Front populaire, à Montreuil (Seine-Saint-Denis) en vue des législatives du 30 juin et du 7 juillet. "Faisons ensemble le serment de ne jamais nous lâcher", a renchéri sur la scène le patron du PS, Olivier Faure, qui se tenait au côté de Clémentine Autain (La France insoumise), de Marine Tondelier (Les Ecologistes-EELV), ou encore Ian Brossat (Parti communiste français).

Interrogé plus tard au micro de BFM TV, Olivier Faure s'est opposé à ce "que l'on mette une forme de signe égal" entre le risque de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite et du Nouveau Front populaire. "Vous avez d'un côté des gens qui sont parfois bruyants, qui peuvent même être agaçants pour un certain nombre de Français (...), mais le projet qu'ils défendent est un projet de justice", a déclaré le secrétaire national du PS. A l'inverse "l'extrême droite se pare de respectabilité, met des cravates et des tailleurs, mais elle est restée la même", a-t-il poursuivi. Suivez notre direct.

Eric Ciotti sur le plateau du "20 heures" de France 2. Quels sont les profils envoyés par Eric Ciotti aux législatives anticipées dans le cadre de l'alliance avec le RN, rejetée par les cadres du parti de droite ? Le président contesté de LR Eric Ciotti a assuré lundi 17 juin sur le plateau du "20 heures" de France 2 que sur les 62 candidats de l'alliance avec le RN, "4 ou 5" sont des députés sortants LR, et "tous" sont adhérents aux Républicains.

Plus de 200 streamers appellent à voter pour le Nouveau Front populaire. Ils rejoignent ainsi le deuxième youtubeur de France, Squeezie, qui a appelé à faire barrage au Rassemblement national. Plus de "200 personnalités d'internet" ont appelé à voter pour le Nouveau Front populaire, dans une tribune publiée sur le blog de Mediapart. Parmi eux, certains des streamers français les plus connus comme Antoine Daniel, AngleDroit, HortyUnderscore, Ken Bogard ou mistermv, des vidéastes comme Nota Bene... "L'heure n'est plus à la neutralité", assurent-ils, appelant à "éviter l'ascension au pouvoir de l'extrême droite".

Thierry Henry appelle à "aller voter". "Je suis contre tout ce qui divise." Le sélectionneur de l'équipe de France espoirs appuie les prises de position de Kylian Mbappé et Marcus Thuram en vue des élections législatives. "Ce qui peut faire barrage aux extrêmes, c'est d'aller voter, donc allez voter", a enjoint celui qui sera chargé de diriger les Bleus aux Jeux olympiques de Paris.

Plus de 400 000 procurations en une semaine. Un total de 409 226 procurations ont déjà été réalisées depuis le 10 juin afin de voter lors des législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, selon le ministère de l'Intérieur. En 2022, 1,02 million de procurations avaient été enregistrées pour le premier tour des législatives, les 12 et 19 juin.

Le Rassemblement national temporise sur les retraites. La réforme portant l'âge légal de départ à 64 ans "sera abrogée à l'automne" en cas de victoire du RN aux législatives, a déclaré le député sortant Jean-Philippe Tanguy, sur BFMTV, expliquant ne pas vouloir "mettre la pagaille" pendant les Jeux olympiques. Jordan Bardella avait jugé ce sujet "important", mais pas "prioritaire", contrairement à la gauche, unie sous la bannière du Nouveau Front populaire, qui promet d'abroger la réforme d'Emmanuel Macron dès l'été. "Plus on va vite, plus c'est facile, parce qu'elle a à peine commencé à être appliquée", a justifié le député LFI sortant Eric Coquerel, sur BFMTV.

Une soixantaine de circonscriptions sans candidat Ensemble. Le camp présidentiel a décidé de ne pas présenter de candidat dans une "soixantaine de circonscriptions", a déclaré sur RTL le Premier ministre, Gabriel Attal. La majorité y apportera son soutien "à un autre candidat", de droite, de gauche ou du groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires, jugé constructif. C'est le cas des députés LR sortants Michèle Tabarot, Marie-Christine Dalloz, Virginie Duby-Muller, Emilie Bonnivard, Nicolas Forissier, Philippe Juvin ou encore Julien Dive. A gauche, la macronie n'affiche pas de candidat contre le socialiste Jérôme Guedj, qui se représente dans l'Essonne hors du Nouveau Front populaire.