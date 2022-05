DIRECT. Nouveau gouvernement : la Première ministre Elisabeth Borne en campagne dans le Calvados pour les législatives

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLITIQUE

: Un duo de ministres pour l'environnement.Hier,Amélie de Monchalin a été nommée ministre de la Transition écologique et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Après ses nominations, franceinfo a donné les paroles à des ONG de défense de l'environnement. Elles espèrent de pas être "à nouveau déçues". (EMMANUEL DUNAND / AFP)

: "On ne laisse pas un navire de cette envergure sans la gorge serrée", a pour sa part déclaré le ministre de la Santé sortant, Olivier Véran, quittant le ministère après un passage fortement marqué par le Covid-19 et la crise à l'hôpital.

: "Les solutions miracles n'existent pas face à des problèmes accumulés depuis des décennies."



"Jusqu'à ce que la suppression du nemerus clausus, nous allons devoir gérer cette pénurie de médecins (...)", a déclaré la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, lors de la passation de pouvoir avec Olivier Véran, ce matin. Sur sa feuille de route : "la lutte contre les déserts médicaux".

: Même chose du côté de la presse nationale, où l'on évoque également ce qui attend ce nouveau gouvernement.

: Ce matin, dans les kiosques, les "nouveaux" ministres font la une. Certains quotidiens régionaux soulignent le fait que ce remaniement n'est pas tout à fait synonyme de changement, quand d'autres s'intéressent aux nouveaux arrivants.

: Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité :



• On connaît désormais la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne, qui compte 13 femmes et 14 hommes. La Première ministre sera en déplacement dans le Calvados, dans la sixième circonscription du département, où elle est candidate aux élections législatives. Dès 11 heures, elle visitera une exploitation agricole laitière et de vache Holstein à Valdallière. Suivez notre direct.



L'approvisionnement en gaz naturel de la Finlande par la Russie a été interrompu ce matin. Le pays nordique, qui a suscité la colère de Moscou en décidant de rejoindre l'Otan, rejoint ainsi la Pologne et la Bulgarie parmi les pays auxquels Gazprom a coupé le gaz parce qu'ils refusaient de payer en roubles, une exigence formulée en avril. La Finlande est déjà privée depuis mi-mai des exportations russes d'électricité.



L'aciérie Azovstal, dernier bastion défendu par les forces ukrainiennes à Marioupol, est passée hier sous contrôle russe alors que dans le Donbass, plus au nord, l'artillerie de Moscou pilonnait les positions de Kiev. Ce matin, les forces russes pilonnaient les positions de Kiev dans l'est du pays. Suivez notre direct.



• Starliner, la capsule de Boeing, atteint pour la première fois la Station spatiale internationale. Ce vol test non habité s'est déroulé avec des années de retard sur SpaceX.