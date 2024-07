Direct Législatives 2024 : Gabriel Attal sera très probablement "le seul candidat" à la présidence du groupe Renaissance à l'Assemblée, déclare Sylvain Maillard

#POLITIQUE Cette culture du consensus ne règle toutefois pas tous les problèmes politiques qui existent en Belgique. "Un problème qu'on a pu observer en Belgique depuis pas mal d'années, c'est la dynamique qui s'est mise en place avec des coalitions qui ne satisfont pas nécessairement largement la population, observe Jean Faniel, directeur général du Centre de recherche et d'information socio-politiques, parce qu'elles doivent faire des compromis qui sont parfois un peu mous, un peu chèvre-choutistes. Et dès lors, on a vu un renforcement, d'une part de la gauche radicale, et d'autre part, de l'extrême droite".